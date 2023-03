Un perro pitbull muerde a una mujer y le destroza la nariz: ahora le crece pelo en la cara

Una mujer de 20 años fue agresivamente atacada por el perro raza Pit Bull de su padre, quien la agredió después de tener una discusión. Tras el ataque, fue sometida a diversas operaciones, una de ellas fue para reconstruirle la nariz, sin embargo, ahora le crece pelo en el área.

La joven de nombre, Trinity Rowles fue atacada por "Irish" en septiembre del año pasado y hasta ahora se ha sometido a cuatro cirugías. Pero una de las operaciones fue un injerto de piel, se usó piel de la parte superior de la frente y el cuero cabelludo, por lo que ahora le está saliendo cabello de la piel de su nariz reconstruida.

El pelo creció probablemente debido a que fue tomado del cuero cabelludo

De acuerdo con su relato, el perro le mordió la punta de la nariz, le clavó los dientes en los brazos y la arrastró por el suelo en un ataque muy extraño pues "Irish" era el perro de rescate de su papá, quien lo había tenido durante cinco años y era como un "gran osito de peluche, era adorable y muy suave. Siempre salía a verlo, e incluso lo cuidaba cuando mi papá estaba fuera de la ciudad”, dijo Trinity.

Discusión desató ataque

El ataque ocurrió después de que ella y su padre discutieron, creando un "ambiente acalorado" que pudo haber desencadenado el agresivo comportamiento del can.

“Este tipo de razas son muy emocionales, y ponerlos en situaciones emocionales y de alto conflicto no es lo mejor para ellos. Los animales solo pueden comunicarse de muchas maneras”, dijo al New York Post, Rowles.

De un momento a otro se le fue encima y comenzó a comerse su nariz, y aunque su papá la puso en posición fetal e hizo todo lo posible para protegerla, el perro la seguía mordiendo.

El perro tuvo que ser sacrificado

“Luego se aferró a mi brazo y comenzó a jugar tira y afloja con él como si mi brazo fuera un juguete, y la arrastró por el patio”, recordó Rowles. “Entonces, de repente, como el movimiento de un interruptor, Irish simplemente se alejó y se sentó en las escaleras del porche”.

Inmediatamente después, el padre de Rowles y los vecinos vinieron acudieron a auxiliar a la familia por lo que llamaron a la policía y una ambulancia. Sin embargo, mientras esperaban que llegara la ayuda, su papá trajo a Irish adentro.

“Cuando llegó la policía, recuerdo que me estaban subiendo a una camilla y escuché a mi papá gritar 'Solo hazlo' antes de que se escucharan disparos”, relató Rowles.

Hecho traumático

Y aunque el ataque solo duró unos minutos, la víctima dijo que sintió como si fuera el tiempo más largo de su vida.

“Durante el ataque, era como si estuviera dentro y fuera de la realidad. Mi lucha o huida se inició, pero aún sabía lo que me estaba pasando, sabía que me estaban atacando y mordiendo, pero solo hasta cierto punto. Podía sentir el dolor, pero no tenía idea del alcance de las lesiones”.

Tras el lamentable hecho, estuvo en el hospital durante cuatro días aunque volvió contantemente para someterse a diversas cirugías. Ahora Rowles tiene mucho miedo de los perros y además le ha costado trabajo recuperar la confianza en sí misma debido a que ahora su imagen se ve totalmente diferente.

Sin embargo, asegura que el hecho le dejó una gran lección, a pesar de los cambios faciales y el trastorno de estrés postraumático, Rowles se está enfocando en el lado positivo: una perspectiva diferente de la vida, ya que pudo haber muerto.

