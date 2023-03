VIDEO | Maestra explota y renuncia en plena clase porque sus alumnos le hacían bullying: "Solamente soy una anciana"

Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para que la ciudadanía se mantega informada de lo que pasa a su alrededor. Sin embargo, algunas plataformas también se han posicionado para difundir videos o clips que muestran la cotidianidad de las personas. Desde actos divertidos o graciosos, hasta acontecimientos tristes.

Uno de los casos más recientes fue reproducido a través de un TikTok, el cual se hizo viral por mostrar el momento exacto en que una maestra renuncia a su empleo debido a que sus alumnos le hacían bullying. "Solo soy una estúpida anciana blanca", reclamó mientras abandonaba la sala.

La comunidad docente de Estados Unidos ha mostrado su solidaridad con la mujer

Foto: Especial

En las imágenes se aprecia que la mujer, que hasta el momento no ha sido identificada, se encuentra triste y expresa en su rostro frustación antes de salir por la puerta. De fondo se escuchan las risas de los alumnos, mientras una voz masculina exclama lo siguiente: "Woow, no es posible".

Aún se desconoce en qué parte de Estados Unidos ocurrió. En el video que se hizo viral en redes sociales únicamente se alcanza a apreciar la leyenda: "Hicieron enojar a la maestra que terminó por irse". La mujer señaló que no le importaba su paga, únicamente quería su paz mental y alejarse del sitio.

'Y la gente se ríe, me voy a ir, ni siquiera me importa si no me pagan hoy. Estoy caminando, estoy caminando justo hacia la puerta. Nunca volveré.", sentenció