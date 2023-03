Orden de arresto contra Vladimir Putin: ¿Podrá ser juzgado?

Este viernes, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia. También emitió una orden de detención por el mismo motivo, considerado como un crimen de guerra, contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia.

"Los crímenes habrían sido cometidos en territorio ucraniano ocupado al menos desde el 24 de febrero de 2022. Existen motivos razonables para pensar que Putin es personalmente responsable de los crímenes mencionados", informó la corte.

Putin "es presuntamente responsable por el crimen de guerra de deportación ilegal de población (de niños) y el traslado ilegal de población (de niños) de las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación de Rusia", manifestó el tribunal, ¿pero realmente el presidente ruso puede ser detenido por estos cargos?

El presidente Putin ha negado crímenes de Guerra

¿Putin puede ser encarcelado y juzgado?

La respuesta por ahora es improbable, sin embargo, tanto Rusia, como Estados Unidos y muchos otros países, no son miembros del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la CPI, por lo que no reconoce su jurisdicción.

La Corte Penal, encargada de investigar delitos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión, no juzga in absentia, lo que quiere decir que no pueden hacer un juicio sin que el acusado esté presente, por lo que para ser sometido a esta acción, Putin debería ser entregado primero a la CPI por el gobierno de Rusia o ser arrestado fuera del país, dentro de las fronteras de un Estado que sí reconozca la jurisdicción de la corte.

"Rusia no es miembro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Rusia no coopera con este organismo, y las posibles [pretensiones] de detención procedentes de la Corte Internacional de Justicia serán legalmente nulas para nosotros", aseveró Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

Hasta ahora expertos refieren que es poco probable que Moscú entregue a los sospechosos al tribunal, especialmente porque Rusia rechaza las acusaciones de crímenes de guerra.

¿Qué significan los crímenes de guerra por los que es culpado?

De acuerdo con la CPI, los crímenes de guerra son violaciones graves de las leyes y costumbres aplicables en los conflictos 'sin carácter internacional' enumerados en el Estatuto de Roma, cuando se cometen como parte de un plan o política o a gran escala". Es decir, atacar directamente a poblaciones civiles o a grupos específicos de personas, pero también podrían ser los posibles crímenes que Rusia habría hecho en Ucrania.

