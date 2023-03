Una maestra pide eliminar el “Día del Padre” y en su lugar propone festejar el “Día de la Persona Especial”

'Ya no se celebra, porque hay muchos tipos de familia: monoparentales, hay otras que son de dos madres o dos papás', asegura la profesora Especial

El próximo 19 de marzo, como cada año, se celebrará en España el Día del Padre, razón por la cual en las escuelas se organizan eventos para que los niños convivan con sus respectivos progenitores.

Pero, a pesar vivir en el siglo XXI, aún hay muchas personas en el mundo que se aferran a la idea de la familia “tradicional”, integrada por el papá, la mamá y los hijos; sin embargo, también hay quienes se adaptan a las nuevas formas de pensamiento que implican cambios y evoluciones en la sociedad, donde hay diversidad en cuanto a las personas que integran una familia.

Como el caso de esta maestra que imparte clases en un colegio de Jerez de la Frontera, en España, quien envió un mensaje a los padres de sus alumnos con una solicitud especial a través de WhatsApp. El audio fue publicado en la plataforma de TikTok por el usuario @1_incom.

Foto: Captura TikTok @1_incom

En el audio que le envió a los padres de sus alumnos, la profesora pidió eliminar el "Día del Padre" y que se celebrará en su lugar el “Día de la Persona Especial”.

“Buenas tardes, papis. Mirad, era para decir que el día 19, que cae en domingo, es el Día del Padre. Como bien sabéis, ya no se celebra porque hay muchos tipos de familia: monoparentales, hay otras que son de dos madres, o dos papás... Entonces lo que vamos a celebrar es el Día de la Persona Especial”, comentó.

“A ver si podéis ir trayendo una foto de la familia o por ejemplo, del primo Jaime, que es el primo con el que más se divierte el niño, o con los abuelos, o la familia entera, o papá, mamá y los hermanos... puede ser lo que quiera, pero ya no se llama Día del Padre”, detalló. .

Lo cierto es que el audio de WhatsApp se volvió viral en TikTok, donde no se hicieron esperar los comentarios de los internautas. “¿Y el Día de la Madre se puede cambiar por el Día del Primo Jaime”, “Yo me crié sin padre y cuando llegaba ese día hacía la manualidad que me mandaban y se la daba a mi madre sin más problema, y no tengo ningún trauma” y “Espero y deseo que sea una broma” son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

Es importante destacar que hay centros educativos que evitan la polémica que se puede generar entre los familiares de los alumnos y en lugar del "Día del Padre", mejor celebran el "Día de la Familia", el 15 de mayo.

