Un hombre de Singapur demandó a mujer por 2.3 millones de dólares por dejarlo en la “friendzone”

Hasta Tom Hansen entendió que Summer Finn solamente quería ser su amiga en “500 days of summer” y no fue un tipo patético como lo es un un hombre de Singapur, quien demandó a una mujer luego de que ella le dijera que no quiere ser más que su amiga.

El demandante, identificado como Kawshigan ahora exige 3 millones de dólares singapurenses, un poco más de 2.3 millones de dólares estadounidenses por el trauma emocional que le ocasionó que lo dejaran en la “friendzone”. La audiencia está prevista para este mes.

Este hombre en un inicio intentó reclamar 22 mil dólares singapurenses (16 mil 620 dólares estadounidenses) por el impacto que sufrió a causa del rechazo. Comentó que vio reducida su capacidad para generar ingresos, esto de acuerdo con documentos judiciales obtenidos por la cadena CNA.

Obviamente la demanda fue anulada por ser considerada un abuso procesal y por la negativa del juez a ser cómplice en el intento de obligar a comprometer a la mujer demandada.

Ahora Kawshigan, director en la empresa de drones D1 Racing, está demandando a esta misma mujer por difamación debido a sus afirmaciones a terceros de que se sentía acosada.

Este hombre señala que esto dañó su "reputación estelar" y lo cual le causó traumas, depresión e impactos negativos en su vida durante el último año, además de la pérdida de por lo menos cinco socios de negocios. Los 2.3 millones de dólares que pide serían para compensar su reducida capacidad de generar ingresos durante dos años.

La mujer le puso límites y el lo tomo como "friendzone"

De acuerdo con Kawshigan, la culpable de sus pérdidas es Nora Tan Shu Mei, a quien conoció en 2016. Según lo comentado por este hombre, los dos llevaban una muy buena amistad, hasta que en septiembre de 2020, él habló con ella sobre una posible relación amorosa.

Ella le comentó que solamente lo veía como amigo mientras él consideraba que había lazos de amor. Tras discutir sobre el tema, Nora quiso reducir sus interacciones, situación que disgustó a Kawshigan.

La mujer se vio en la necesidad de establecer límites y disminuir la frecuencia de sus encuentros, sin embargo, este hombre luego la invitó a participar en sesiones terapéuticas, a las que accedió pensando que esto ayudaría al hombre a ver las cosas como eran.

Todo esto terminó un año y medio cuando Tan sintió que eran "inútiles y sin sentido" y las "peticiones irrazonables" de Kawshigan.

Para abril de 2022 la mujer inició los procedimientos legales contra Kawshigan, acusándolo de acoso pues le había enviado mensajes con amenazas pidiéndole que siguieran en comunicación o tendría que enfrentarse a un proceso legal.

