"Son un pecado y una injusticia": Papa Francisco arremete contra leyes que criminalizan a comunidad LGBT+

Un tema que históricamente ha sido una piedra en el zapato para la iglesia católica, este domingo el Papa Francisco ofreció una respuesta progresista a la pregunta que le hizo una periodista cuando regresaba a bordo de un avión tras una gira por el continente africano. "Son un pecado y una injusticia", así describió el Sumo Pontífice a las leyes que criminalizan a la comunidad LGBTIQ+. "Es un acto injusto, ya que Dios ama y acompaña a las personas con atracción hacia el mismo sexo", argumentó.

Las declaraciones del líder religioso recibieron el respaldo de otros dos jefes cristianos que lo acompañaban en la aeronave. "La criminalización de la homosexualidad es un problema que no puede ser ignorado", recalcó Francisco previo a explicar estadísticas donde se menciona que 50 países penalizan a integrantes de comunidades LGBTIQ+ y 10 naciones más que implementan hasta pena de muerte como castigo.

Un total de 66 estados miembros de la ONU siguen penalizando las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, según datos de ILGA World, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales. “Esto no está bien. Las personas con tendencias homosexuales son hijos de Dios. Dios les ama. Dios les acompaña (…) condenar a una persona así es un pecado", agregó el Pontífice.

Según destacó, el catecismo de la Iglesia Católica, o libro de enseñanzas, dice que la atracción por el mismo sexo no es pecado, pero los actos homosexuales sí lo son. Francisco viajó a Sudán del Sur, el segundo país de la gira, como peregrinación de paz junto al arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, Iain Greenshields.

¿Qué declararon los otro líderes?

Iain Greenshields y Justin Welby, líderes cristianos que también viajaban en el avión y participaron en la rueda de prensa, elogiaron la postura del líder de la iglesia católica. “Estoy totalmente de acuerdo con cada una de sus palabras”, dijo Welby, señalando que la propia comunión anglicana está dividida sobre los derechos de los homosexuales y que dos resoluciones contra la criminalización de las personas LGBT “no han hecho cambiar de opinión a mucha gente”.

Expresando su propio apoyo a Francisco, Greenshields se refirió a la Biblia, diciendo: “En mi lectura de los cuatro Evangelios no veo que Jesús rechace a nadie. En ninguna parte de los cuatro Evangelios veo otra cosa que Jesús expresando amor a quienquiera que encuentre y, como cristianos, esa es la única expresión que podemos dar a cualquier ser humano en cualquier circunstancia”.

Contradicciones en Francisco

Francisco repitió que la Iglesia católica no puede permitir el matrimonio sacramental de parejas del mismo sexo, pero que apoya la llamada legislación de uniones civiles que da a las parejas del mismo sexo protección legal en cuestiones como pensiones, herencias y asistencia sanitaria.

En Estados Unidos, más de una docena de estados aún tiene leyes contra la sodomía en sus leyes, pese a un fallo de 2003 de la Corte Suprema que las declaró inconstitucionales. A mediados de enero, Francisco concedió una entrevista para The Associated Press (AP) y en ella reconoció que "la homosexualidad no es un delito", pero lo calificó como "un pecado".

Y es que aseguró que en la actualidad algunos obispos católicos apoyan las leyes que criminalizan la homosexualidad o discriminan a la comunidad LGTBQ. Atribuyó a estas acciones a contextos culturales. De igual forma, señaló que los obispos en particular también deben pasar por un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos.

*Con información de AP y AFP

