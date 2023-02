VIDEO: un militar retirado mató a tiros al ladrón que intentó robar su auto

Al sentirse amenazado, un militar retirado no dudó en disparar su arma en contra de un ladrón que lo seguía en un auto junto a otros dos secuaces el pasado sábado —25 de febrero—, de acuerdo con un video tomado por una cámara de seguridad. Los hechos ocurrieron en la municipalidad de José C. Paz, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, donde el exsoldado de 63 años, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, transitaba por la calle 18 de octubre a las 21:00 horas.

Medios locales informaron que la familia tuvo que abandonar el domicilio y el barrio donde vivían por miedo a las represalias de los conocidos del delincuente abatido. FOTO: Captura del video

Los tres criminales seguían al militar en un automóvil Chevrolet Agile blanco, por lo que el retirado y veterano de la Guerra de Malvinas se detuvo y accionó su arma en contra de uno de los delincuentes, quien murió al instante a causa de los impactos letales. Cabe destacar que el vehículo que transportaba a los delincuentes tenía un informe de robo desde el pasado 19 de enero.

El delincuente abatido, que fue identificado como Sergio Daniel Cardozo, tenía antecedentes penales por robo y portación de arma de fuego, además de un ingreso a prisión en 2012. Gracias un vocero judicial también se supo que cargaba una pistola Bersa 9 milímetros. De igual forma, el auto robado fue abandonado por los otros dos secuaces a unas 20 cuadras de donde se suscitaron los hechos. El interior fue quemado para ocultar los rastros de los criminales para tratar de borrar sus huellas dactilares.

Luego de las detonaciones, el militar emprendió la huida al temer ser víctima de represalias, aunque posteriormente aportó una secuencia de videos que, al ser evaluada por el fiscal de la región, Gustavo Carracedo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI), quien demostró que su actuación fue en defensa propia. Cabe destacar que el expediente quedó caratulado como "homicidio en ocasión de robo".

El militar retirado se fue mudó por miedo a las represalias

El medio local "La Nación" informó que el hombre y su familia se mudaron de la casa a "un lugar desconocido" debido a las amenazas que recibieron por redes sociales. "Amigos" del criminal, entre otros más que conocían al delincuente abatido, le enviaron mensajes de muerte al sujeto por defenderse del asalto. La opción más viable para poder proteger su integridad fue abandonar de golpe el barrio y la casa que habitaban.

