Un hombre robó 200 mil… ¡huevos de chocolate!

En uno de los robos de mercancía más extraños suscitados en el Reino Unido, un sujeto robó 200 mil huevos de chocolate, cuyo valor se calcula en unos 37 mil dólares.

Mediante su cuenta de Twitter, el departamento de Policía de West Mercia, población ubicada al este de Gales, en el Reino Unido, informó sobre la captura de Joby Pool, el ladrón que sustrajo enormes cantidades de chocolate, incluyendo 200 mil huevos.

El hurto ocurrió en una nave industrial ubicada en Telford, en las afueras de Birmingham, Inglaterra, el sábado pasado. Pool está acusado de robo y daño criminal, y recibirá su sentencia el próximo 14 de marzo.

Los huevos de chocolate, elaborados de forma especial por la compañía Cadbury para la temporada de pascua, solo se pueden consumir en el Reino Unido entre enero y abril. Creados en 1963, estos dulces tienen un relleno blanco y amarillo y son toda una tradición de la época.

De acuerdo con el relato policial, Pool empleó un camión robado para tomar la caja de tráiler llena de dulces, que pronto fue detectada por las autoridades, quienes lograron la detención.

“Claramente es una acción del crimen organizado. No puedes solamente robar un tráiler sin saber qué tipo de mercancía transporta”, señaló el ministerio público Owen Beale.

No obstante, los abogados del presunto responsable señalaron que la acción de su defendido no pondrá en riesgo a los fanáticos de este chocolate, quienes podrán disfrutarlos toda vez que no fueron abiertos.

