Juicio de Genaro García Luna, últimas noticias jueves 16 de febrero

Este jueves 16 de febrero se lleva a cabo el décimo cuarto día de sesión del juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el cual se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos, y es presidido por el juez Brian M. Cogan.

En diciembre de 2019, García Luna fue detenido en Dallas, Texas, como resultado de una orden de la Corte del Distrito Este de Nueva York en la que se le acusaba de cuatro delitos: tres de ellos por conspiración y tráfico de drogas y uno por falsear declaraciones. Este día se espera que el juez Brian M. Cogan brinde las instrucciones al jurado para formular su veredicto.

Tras esta acción, los 12 integrantes del jurado, 7 mujeres y 5 hombres, inician el proceso de las deliberaciones para determinar si el exsecretario de Seguridad Pública es culpable o no de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa en varios delitos de conspiración por drogas a cambio de millones de dólares en sobornos. Desde ya el caso pasará a manos del jurado tras tres largas e intensas semanas en las cuales la fiscalía presentó 26 testigos.

Ayer tanto los fiscales como los fiscales presentaron sus alegatos finales, proceso que fue la última oportunidad que tuvieron para exponer sus argumentos.

En la imagen Genaro García Luna durante la sesión en la corte este miércoles 15 de febrero.

Foto: Reuters.

Décimo cuarto día de testimonios en el juicio de García Luna

8:00 | ¿En qué consiste el procedimiento “Jury charge” ?

El proceso denominado “Jury charge” o “instrucciones al jurado”, consiste en dar a los miembros del jurado una serie de lineamientos los cuales deberán seguir para determinar cómo llegar a un veredicto.

Se espera que el juez Brian M. Cogan les indique que no tendrán que valorar como una prueba negativa que García Luna haya decidido no testificar. Además lo más probable es que se les señale que deben valorar la veracidad de los distintos testigos sin importar que no se haya presentado evidencia física de lo que dijeron.También,

Cuando finalicen las instrucciones, el jurado deberá comenzar el proceso de deliberación para el cual no hay límite de tiempo(de forma extraoficial esto podría durar al menos tres días). Es importante destacar que la corte informó ayer que, a pesar de que habitualmente no ha habido audiencias los viernes, la mayoría de los miembros del jurado están en disposición de acudir a sesión para acelerar las deliberaciones.

