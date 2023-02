Un hombre murió arrastrado por el Metro en NY: la correa de su perro se atoró en las puertas

Un hombre perdió la vida, este miércoles, luego de que la correa de su perro quedó atascada en la puerta de un tren del Metro en Virginia. El portavoz de Metro, Ian Jannetta, dio a conocer que el fatal accidente se presentó poco antes de las 13:30 horas (hora local), cuando el Centro de Control de Operaciones Ferroviarias de Metro y la policía de tránsito recibieron una notificación donde se alertaba sobre una persona siendo arrastrada por un tren en la estación Dunn Loring en el condado de Fairfax.

De acuerdo con la policía de tránsito, la víctima viajaba con un perro en uno de los trenes; sin embargo, al momento de bajar del vagón, el sujeto descendió hacia la plataforma, pero el animal se quedó dentro del metro. Cuando el chofer del transporte público cerró las puertas del tren, el animal y su dueño quedaron separados y únicamente conectados por la correa que el hombre llevaba pegada a su ropa.

Los hechos ocurrieron en la estación Dunn Loring. Foto: especial.

Autoridades comentaron que el conductor de la unidad no se percató de lo que estaba sucediendo, por lo que dio marcha al vagón, pero al hacerlo el hombre fue arrastrado por la plataforma y finalmente cayó a las vías del metro. Derivado de sus lesiones, el dueño del can perdió la vida al llegar al hospital. Por su parte, el perro quedó al cuidado de la policía, ya que no tenía ninguna identificación y no estaba registrado como una mascota de servicio.

Luego del fatal accidente, la policía de tránsito recordó que solo se permite viajar con animales de servicio o aquellos en un transportador seguro en los trenes o estaciones del metro. Además, la dependencia recalcó que los trenes de metro han pasado por pruebas en los últimos años para automatizar el funcionamiento de las puertas, por lo que estas se abren y cierran manualmente a través del operador del vagón.

Autoridades recordaron que no está permitido ingresar con mascotas a los trenes. Foto: especial.

Por este percance, el metro suspendió el servicio de la Línea Naranja durante más de una hora entre las estaciones Vienna y West Falls Church, mientras las autoridades realizaban las investigaciones correspondientes. Los pasajeros fueron trasladados gracias a autobuses de enlace, los cuales los llevaron a estaciones abiertas cercanas. Cabe mencionar que la Comisión de Seguridad del Metrorail de Washington, una agencia reguladora creada por el Congreso para supervisar la seguridad del sistema, dijo que abrió una investigación por el incidente.

