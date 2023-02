Revelan que Pablo Neruda pudo ser envenenado antes de que volara a su exilio en México

Un nuevo informe podría desmontar la tesis oficial de que el poeta chileno Pablo Neruda falleció de cáncer de próstata. Ahora el sobrino del que también fue senador y embajador de Chile, Rodolfo Reyes, aseguró que el reporte forense sobre la causa de muerte del Nobel de Literatura fue envenenado con una bacteria botulínica en septiembre de 1973. Ésta se refleja como una fuerte toxina que ataca los nervios del organismo y entra a través de alimentos contaminados, heridas o las vías respiratorias a través de las esporas —aunque llega a afectar en mayor parte a los infantes—. La historia indica que a pocas horas de que el hombre volara a su exilio en México su estado de salud se agravó y pereció el 23 de septiembre a las 22:30 horas en la Clínica Santa María.

Ha sido un proceso largo y tedioso debido a que no se tenía la tecnología para determinar —en el momento de su muerte— la presencia de esta toxina mortal. FOTO: AP

Expertos de Canadá, Chile y Dinamarca revelarán la verdad

Aunque no ha sido comprobado que ésta fuera la causa real de la muerte de Pablo Neruda, el también abogado en la causa judicial del deceso, Rodolfo Reyes, compartió que en unos días más, expertos forenses de Canadá, Chile y Dinamarca revelarán la verdad sobre la muerte del poeta. Esto daría un giro de 180 grados al caso, puesto que la versión oficial fue que falleció de cáncer de próstata. Y es que de acuerdo con el sobrino del que también fue un reconocido político, compartió esta información el día de ayer en una entrevista que le hizo The Associated Press. Aquí explicó que la coyuntura del golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende pudo haber transgiversado los hechos.

Se retrasó la entrega del reporte por problemas de conexión

Rodolfo Reyes detalló que los resultados de la pericia forense iban a comunicarse públicamente a inicios de febrero, pero la convocatoria se suspendió por problemas de conexión de los especialistas. A pesar del retraso el día de ayer afirmó que el reporte forense —realizado por laboratorios de Canadá y Dinamarca— indicó la presencia de una “gran cantidad de Clostridium botulinum, que es incompatible con la vida humana” en los restos óseos de Pablo Neruda. Cabe destacar que el familiar confirmó esta información antes de que la agencia de noticias EFE lo revelara en su portal. Debido a que es el abogado en la causa judicial tuvo acceso a los resultados de los exámenes realizados por los laboratorios.

Esta acción no es reciente, pues el mismo grupo forense ya especulaba —en el 2017— la presencia de dicha toxina en los huesos y un molar del poeta. Recordemos que ésta es producida por una bacteria que puede causar problemas al sistema nervioso e incluso la muerte. Rodolfo Reyes también declaró que los informes de los laboratorios ratificaron que “no había contaminación externa. O sea que el Clostridium botulinum fue endógeno”, es decir interno, y que le habría sido suministrado a Pablo Neruda “estando con vida”. Ahora, los únicos informes que faltan en el caso —investigado por la jueza Paola Plaza— son los elaborados por un par de peritos de cada uno de los laboratorios, lo que los recibiría mañana o pasado.

El primero en afirmar que el poeta fue envenenado fue su chófer, Manuel Araya. FOTO: AP

¿Qué pasó aquel 23 de septiembre de 1973?

El primero en afirmar que el poeta fue envenenado fue su chófer, Manuel Araya, quien ha reiterado a la agencia AP que mientras Pablo Neruda estaba internado en la clínica privada, un "supuesto médico" le colocó una inyección en el estómago en momentos en que él y la esposa del vate, Matilde Urrutia, cumplían unos encargos del poeta en Isla Negra, 110 kilómetros al noroeste de la capital chilena. Dijo que la versión se la entregó una enfermera. La pareja del poeta y el conductor lo internaron a la espera del avión que lo llevaría a su exilio en México. De acuerdo con el embajador mexicano de la época, Gonzalo Martínez Corbalá —en el 2017— el sábado 22 de septiembre fue a buscarlo a la clínica para llevarlo al aeropuerto, pero el poeta pospuso el viaje para el lunes. Recordemos que al día siguiente, el domingo 23, falleció.

Pablo Neruda militó toda su vida en el Partido Comunista, que luego de varios años acogió la denuncia del chófer y en 2011 presentó una querella judicial para que se investigara qué lo mató. Los restos del Nobel de Literatura fueron exhumados en abril de 2013 y 7 meses después los mismos expertos señalaron que no se encontraron “agentes químicos relevantes” que pudieran relacionarse con su fallecimiento. Sin embargo, en esa época el instituto forense chileno carecía de la última tecnología para detectar un envenenamiento que pudo haber ocurrido 40 años antes. Fue hasta el 2017 que anunciaron la presencia de la toxina y solicitaron exámenes genéticos para “confirmar o excluir la acción de terceros en la muerte del poeta”.

Con información de AP*

