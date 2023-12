Muere poeta palestino durante bombardeo israelí en Gaza

El poeta palestino Refaat Alareer, figura destacada de una generación de autores gazatíes que escribían en inglés para contar la historia del territorio, murió durante un bombardeo israelí, dijeron sus allegados.

“El doctor Refaat Alareer fue asesinado por Israel. Refaat era uno de los fundadores de ‘We are not numbers’ y un muy buen amigo. Escribió muchos libros y decenas de historias sobre Gaza. El asesinato de Refaat es trágico, doloroso e indignante. Es una gran pérdida”, escribió el periodista Ahmed Alnaouq en X.

El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, había informado sobre bombardeos mortales el jueves por la noche en el norte del territorio.

"Mi corazón está roto. Mi amigo y mi colega Refaat Alareer fue asesinado junto a su familia hace unos minutos", escribió en Facebook el poeta gazatí Mosab Abu Toha.

Una vida dedicada a Gaza

Profesor de literatura inglesa en la Universidad Islámica de Gaza, Alareer era cofundador del proyecto "We are not numbers", que unía a autores gazatíes con "mentores" en el extranjero que les ayudaban a escribir en inglés sobre su realidad.

Editó el libro "Gaza writes back", un compendio de crónicas sobre la vida en este territorio escritas por jóvenes autores, y publicó "Gaza unsilenced". Pocos días después del inicio de la ofensiva terrestre israelí, Alareer dijo que se negaba a dejar el norte de la Franja, epicentro entonces de los combates.

El poema "If I must die" cobró gran relevancia en redes sociales. Foto: X / itranslate

Publicó también en X un poema que se hizo viral bajo el título "If I must die" ("Si he de morir"): "Si he de morir, que traiga esperanza, que sea un cuento", decían sus últimos versos.

Con información de AFP