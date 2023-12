Crece la violencia en escuelas: estudiante se defiende del bullying y mata a su agresor

El bullying se volvió a cobrar una vida en los Estados Unidos. Autoridades informaron la intervención en un pleito escolar que culminó con saldo rojo, detenciones y lágrimas de las familias involucradas en los hechos. Por las redes sociales ha circulado el momento en que sucedieron las cosas.

En el video se puede ver que el estudiante es golpeado por uno de sus compañeros que quiere causarle miedo, y enseguida se unen más personas a la golpiza. El atacante acaba en el piso del gimnasio, entre patadas y puñetazos de por lo menos una decena de personas.

En un momento que lo dejan libre, se logra levantar, saca un cuchillo y apuñala sin piedad a todos los que se atraviesan, e intentan seguirlo golpeando. Solamente unos pocos dieron cuenta de ello, especialmente quienes recibieron las rajadas del arma punzo cortante en diversas partes del cuerpo.

Autoridades escolares informaron que uno de los estudiantes resultó herido, otro lamentablemente murió a pesar de que los servicios de emergencia lo llevaron al hospital más cercano, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida. Los reportes de la policía de Raleigh informaron, además, la detención del menor.

Fue personal de la misma escuela quien dio aviso a las autoridades locales, quienes llegaron de manera inmediata para atender los ataques. Eran alrededor de las 10:50 horas cuando sucedieron las acciones en Southeast Raleigh Magnet High School. La escuela fue cerrada un par de días, y abrió de nuevo para realizar honores al menor que perdió la vida.

"Toda la situación es terrible. Me siento mal por la otra familia pero, a cambio, me siento mal por mi hijo porque estaba luchando por su vida. No fue una pelea justa. Simplemente no creo que debería haber sucedido. así", dijo la madre del menor que fue presentado ante las autoridades correspondientes.