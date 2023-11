Un presunto ladrón intentó ingresar a robar dentro de una lujosa casa en Los Ángeles, California, no obstante, el supuesto criminal no contaba con que el dueño le haría frente y dispararía en su contra. Los hechos quedaron documentados por las cámaras de seguridad de la vivienda y posteriormente se difundieron en redes sociales, donde decenas de internautas felicitaron al hombre por su rápida reacción para frustrar el asalto y defender sus pertenencias de valor.

En las imágenes se ve que el dueño de la vivienda estaba estacionando su automóvil, cuando el supuesto criminal se dio cuenta de que el portón automático seguía abierto y pudo ver de reojo la costosa residencia. Tentado por el dinero, el supuesto ladrón saltó la barda de la casa y corrió hacía la puerta principal, misma donde se encontraba la víctima, quien trataba de abrir la cerradura.

¿La víctima se defendió y le disparó al ladrón?

Rápidamente el delincuente se aproximó a la víctima y le apunto por la espalda con una pistola. Sin embargo, el dueño de la casa se giró y le lanzó un vaso de café, mismo que tomó por sorpresa al ladrón y retrocedió unos pasos. En ese momento, el hombre vio su oportunidad y sacó un arma que guardaba entre sus ropas y, sin dudarlo, le disparó al sujeto que pretendía asaltarlo.

Al ser tomado por sorpresa, el delincuente no tuvo otra opción más que correr por su vida y escapar del lugar. Por su parte, la víctima salió hasta el patio de su casa, donde continúo disparando al aire, para asustar al ladrón. Aunque el sospechoso también hizo unos tiros, no consiguió herir al dueño de la casa, quien lo persiguió por todo el jardín, hasta que finalmente lo forzó a salir de su propiedad.

¿Qué pasó con el criminal?

El ladrón aprovechó un descuido de la víctima para entrar a la casa. Foto: captura de pantalla.

El video se corta antes de que se termine el enfrentamiento entre el ladrón y la víctima. Sin embargo, en redes sociales trascendió que el dueño de la casa consiguió frustrar el asalto y sacó al delincuente de su propiedad, per hasta ahora las autoridades no han emitido información que ayude a aclarar si el supuesto ladrón fue detenido o no. Por su parte, los internautas festejaron la valentía del sujeto que encaró al asaltante y lo baleó.

"Hoy en día cada ciudadano debe cuidarse por si solo"; "La ventaja de poder tener como defenderse"; "Así debe de ser de ahora en adelante duro con esa ratas"; y "que bueno que se defendió", fueron algunos de los comentarios que recibió el clip en redes sociales.