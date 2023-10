Asaltó una combi que se volcó, murieron 7 personas y ahora está de por vida en la cárcel a los 22 años

"El Morrito" como se le conoce en prisión, es un joven de 22 años que terminó en el cárcel tras cometer un delito. Esa experiencia lo marcó de por vida, no solo porque ahora pasará todo su tiempo en una prisión mexicana, también encontró tiempo para reflexionar y ahora ha cambiado las drogas por el deporte y el buen comportamiento.

Los hechos sucedieron en el kilómetro 18 de la carretera México Puebla, cuando ambos subieron a una combi en la colonia Rincón de Los Reyes, La Paz, Estado México, y varios minutos después comenzaron el asalto a mano armada en contra de los pasajeros; una vez que tenían las cosas, el tío se aventó de la combi en movimiento, mientras el otro se desmayó en la volcadura. Ambos fueron retenidos por la ciudadanía, y golpeados hasta casi la muerte.

Al momento de volcarse la combi a una gran velocidad, provoca la muerte de siete personas. De acuerdo con el boletín publicado por las autoridades, los sujetos identificados como Iván "N" y Omar "N" supuestamente le dispararon al chofer, quien perdió el control y terminó estrellado en contra de una gasolinera.

Ambos fueron trasladados al hospital durante tres días, debido a que intentaron aventarse de la combi, pero fueron identificados por señores en los alrededores, quienes les dieron una golpiza hasta casi matarlos. Cuando fueron rescatados, tenían la cara llena de de sangre al igual que su ropa. El día 22 de julio se recuperaron por completo. De manera inmediata fueron trasladados ante las autoridades correspondientes.

En este caso corrió a manos de ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra el Transporte. Fueron hallados culpables de la muerte de siete personas, y aunque les darían en primera instancia, 70 años anunciaron una prisión vitalicia para ambas partes, quienes se encuentran en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

De acuerdo con lo que dijo "El Morrito" a Saskia Niño de Rivera en el podcast de Penitencia, era su tío el que lo invitaba a conocer los secretos del robo a mano armada y siempre lo hacían en el transporte público local a pesar de que varias de las unidades traen cámaras de seguridad, no habían sido encontrados por la Ley. Hasta hoy día, asegura no ser un asesino, pero acepta su culpa en las muertes.

"No lo volvería a hacer. He visto muchas noticias de cómo le pegan a la banda. Ya no me volvería a ver en lo mismo. Me pegaron muy feo, escuchas cosas que traigan la gasolina para quemarnos. No sabes de qué manera te vas a morir, cómo te llegarán los trompones y patadones. Solo te queda resistir", dijo sobre la golpiza que le dieron. Agregó que la Policía les salvó la vida.