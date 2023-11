El presidente de Argentina, Alberto Fernández, asegura que quisieron matarlo

Al presidente de Argentina, Alberto Fernández, quisieron matarlo mientras iba a bordo de su helicóptero oficial entre unas dos y tres veces, recordó el mandatario peronista este domingo a dos semanas de entregar el cargo a su sucesor Javier Milei quien resultó ganador de la elección tras derrotar al Sergio Massa.

El aún mandatario argentino denunció haber recibido amenazas de que iba a ser víctima de un atentado cuando estaba a bordo de la aeronave presidencial: "Mientras yo fui presidente dos o tres veces, mientras viajaba en helicóptero de Casa Rosada a (la residencia oficial de) Olivos, me apareció una mira telescópica dentro del helicóptero", dijo Fernández al medio local Perfil.

Alberto Fernández denunció las amenazas que recibió. Foto: Archivo

Sigue leyendo:

¿Quisieron matar a Alberto Fernández?

Los episodios relatados por Alberto Fernández ocurrieron "después" del fallido intento de asesinato en 2022 de su vicepresidenta, Cristina Kirchner, aunque el mandatario no precisó las fechas. El 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel, armado con una pistola, se mezcló con simpatizantes de Kirchner frente a su domicilio en Buenos Aires y le gatilló el arma varias veces sin lograr detonar disparos.

El presidente dijo ahora que tras el atentado fue apuntado "con un rayo láser, una mirilla, alguien que está con algún arma enfocándome con el láser al helicóptero" presidencial, opinó Alberto Fernández:

"No creo que haya pretendido tirar el helicóptero. No sé. Lo que sí quería era que yo recibiera el mensaje de que había una mira telescópica apuntando al helicóptero": Alberto Fernández.

Alberto Fernández dejará la presidencia el 10 de diciembre. Foto: Archivo

El presidente saliente aseguró: "No me pasó una vez, me pasó dos, tres o cuatro veces, y con mi custodia lo vimos, y nos callamos porque dijimos: 'No hagamos un problema con esto'". "Hay que entender", comentó al medio, que las familias de los políticos "viven permanentemente amenazadas en las redes sociales o amenazadas por email o amenazada por WhatsApp, permanentemente", acotó.

Alberto Fernández dejará la presidencia el próximo 10 de diciembre cuando Javier Milei, considerado ultraderechista, comience con su mandato presidencial quien dijo que entre sus primeras medidas será dolarizar la moneda argentina.

Con información de AFP.