“Se bajó Milei”: el challenge en TikTok que hizo popular a Javier Milei para ser el presidente de Argentina

Javier Milei apostó por usar las tendencias para lograr quitar de la presidencia al mandatario peronista Alberto Férnandez que basó su administración en la política de centro-izquierda, pero que no pudo mantenerse ante la crisis económica que vive Argentina. Milei se valió en las redes sociales para captar la atención de los jóvenes votantes para ser hoy en día el presidente electo.

El candidato de la coalición La Libertad Avanza obtuvo un contundente triunfo de 11 por ciento de diferencia entre su cercano competidor Sergio Massa del círculo peronista. La exposición a través de las redes sociales pero en especial en TikTok, dieron el triunfo a Milei, que se autollama un hombre antisistema.

Milei ganó con 11 por ciento de diferencia de su cercano competidor. Foto: Archivo

Justo el mote de ser un hombre antisistema también otorgó que Milei ganara la elección presidencial ante el desencanto y la desesperación de los argentinos por sufrir una inflación de 142.7 por ciento y un 40.1 por ciento de pobreza, que destacan los medios y analistas locales. En ese sentido, al no ser un político tradicional, la gente vio esperanza para que logren salir de la crisis, destacan los analistas

¿Cómo fue el challenge en TikTok que ayudó a ganar a Milei?

Con solo dos años dentro de la política, Javier Milei se convirtió en el nuevo presidente de Argentina, dejando atrás su papel como panelista de televisión donde daba “discursos violentos” sobre economía en su primera incursión masiva que le valió ser popular antes de reafirmarlo en el gusto de la gente a través de TikTok.

El reto “Se bajó Milei” comenzó a circular en las redes sociales sobre todo en la red de origen chino en donde los militantes de la coalición peronista Unión por la Patria difundieron. El challenge es sencillo, solo había que afirmar la frase: “Se bajó Milei” para ver la reacción de la gente que daba por sentado que Sergio Massa ganaría la elección.

El TikTok que ayudó a Milei para vencer a Sergio Massa. Foto: TikTok

Los rumores sobre la salida del egresado en economía de la Universidad de Belgrano crecieron al grado de que el challenge fue preguntado directamente a Milei quien respondió: “Verdaderamente, pensar que me voy a bajar implica no conocer lo que es la lógica del individuo en cuestión. Yo soy naturalmente un gladiador. No concibo otro resultado distinto que morir con las botas puestas”, dijo a La Nación.

Milei se dio a conocer como panelista televisivo y clips de sus intervenciones iban a dar a las redes sociales, donde se viralizó y alcanzó a los jóvenes. Así, llevó a cabo su campaña en Twitter, Instagram y Tiktok y se alejó de los formatos tradicionales, lo cual sacudió también la manera de hacer campaña en el país.

"Fue una lucha entre la antigua forma de comunicación en medios tradicionales y vallas publicitarias, con fondos estatales, frente a una forma más orgánica de comunicarse a través de nuevos medios", estimó Ana Iparraguirre, del centro de análisis GBAO Strategies citado por la agencia AFP.

La simpatía que Milei logró entre los jóvenes fue expuesto en las redes luego de que chicos grabaron el instante cuando transitaban por la calle a bordo de una camioneta y se encontraron a Javier Milei que al verlos como gritaban que lo amaban, se bajó del carro para saludar a los chicos. El ex músico de cover de The Rolling Stones tomará posesión como mandatario de Argentina el próximo 10 de diciembre.

Con información de AFP.