Portavoz de Putin advierte que están listos para una nueva guerra y revela qué país atacarán

Luego de los rumores sobre la presunta muerte del presidente de Rusia, Vladimir Putin por un paro cardiaco, su portavoz Vladimir Solovyov, lanzó una fuerte advertencia sobre el plan que tiene el Kremlin para asestar un nuevo golpe ahora contra una potencia de Europa, en la cual piensan hacer la misma operación que llevaron a cabo el pasado 24 de febrero en Ucrania.

Solovyov aseguró que Rusia eventualmente tomará el control de un importante país de Europa que forma parte del Grupo de los 8 donde se reúnen las principales potencias del mundo. “Rusia "eventualmente conquistará Alemania", aseguró uno de los propagandistas del Kremlin para el medio estatal ruso Rusia-1.

¿Comenzaría una Tercera Guerra Mundial?

El vocero del ex agente de la KGB sostuvo que el ataque a Alemania generaría una Tercera Guerra Mundial; sin embargo, aseguró que están listos para hacer frente a un nuevo ataque. Alemania es el nuevo objetivo ruso dado que ha entregado millones de dólares para ayudar a Ucrania con armamento para hacer frente a los embates del Ejército ruso en su país, de acuerdo con información del Daily Star.

El anunció de la invasión a Alemania llega días después de la supuesta muerte de Putin. Foto: Archivo

Asimismo Vladimir Solovyov aseveró que Rusia terminarían y no abandonaría a Alemannia: "Después de un tiempo les proporcionaremos todo lo que necesiten. Así que no tenemos otra opción. Terminaremos, tomaremos Berlín una vez más y esta vez no nos iremos", dijo mientras enfatizó:

"Si Alemania sigue gobernada por los nazis, Alemania correrá el mismo destino que cada vez que gobernantes antirrusos llegaron al poder en Alemania. Siempre terminaba con la entrada de un soldado ruso en Berlín".

¿Alemania ya ha estado bajo el dominio de Rusia?

Tras concluir la Segunda Guerra Mundial, la entonces Unión Soviética quien formó parte de los aliados en contra de Adolfo Hitler, dominó a Alemania Oriental al ser parte de lo firmado en los acuerdos de paz por el fin del conflicto armado. La intervención rusa en Alemania duró 40 años desde 1949 a 1989.

Putin planeó la invasión a Ucrania y se valió del jefe del Grupo Wagner. Foto: Archivo

El anuncio de Vladimir Solovyov llega días después de la supuesta muerte de Putin lo cual es mantenido como secreto de estado toda vez que los médicos que lo atendieron fueron liberados al manterlos cautivos. Se especula que uno de los dos dobles del mandatario ruso tomó su lugar como lo hacían en los últimos años en eventos públicos, ya que la salud del ex agente de la KGB era complicada.