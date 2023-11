Una maestra de primaria, identificada como Daniela Mujica, enfrenta severas acusaciones en la localidad de La Plata, en Argentina, luego de que fue denunciada por presunto acoso contra uno de sus alumnos. De acuerdo con las autoridades, la mujer de 33 años de edad acosaba y amenazaba a un niño de 12 años de edad, quien además era víctima de grooming por parte de su docente.

Aparentemente, fue la madre de la víctima quien se percató de que su hijo tenía conversaciones -en redes sociales- subidas de tono con la docente, en las cuales el niño trataba a la mujer como si "fuera su novia". Además, al revisar el teléfono celular del menor de edad, la madre de familia encontró fotografías de Daniela semidesnuda, mostrando escotes pronunciados y un tatuaje en los glúteos. Derivado de los mensajes comprometedores, la maestra fue separada de su cargo, mientras se aclara su situación legal.

La mujer de 33 años le enviaba fotografías desnuda al estudiante de 12 años. Foto: especial.

¿La maestra también amenazó al alumno?

Al indagar sobre el caso, las autoridades encontraron una macabra carta, escrita a mano por la maestra, en la que se lee una contundente amenaza, la cual aparentemente fue escrita para el menor víctima de grooming. En la misiva se lee lo siguiente: “Qué suerte tengo de tenerte siempre. Ojalá siempre sea así. Sabés que te amo con todo mi corazón. Siempre sos el número uno para mí. Si me llegás a cambiar una vez más te voy a matar. Siempre mío. Te amo".

Hasta ahora no esta claro si el mensaje sería para el menor de edad, pero las autoridades sospechan que sí, debido a que las conversaciones entre ambos, entabladas en redes sociales, sugieren que la mujer celaba al menor de edad, quien incluso le había apodado "celosita" en más de una ocasión.

En la carta, la mujer amenazó al niño con asesinarlo. Foto: especial.

¿Qué dijo la maestra sobre las acusaciones en su contra?

La maestra, quien aún no ha sido detenida por las autoridades, se defendió ante medios de comunicación y aseguró que el único error que cometió fue el de exceder su confianza con sus estudiantes: "la verdad es que hay un exceso de confianza con los chicos", dijo. Añadió que le gustaba ser una docente que no solo iba hacer su trabajo, sino que se involucraba más: "yo no quería ser el tipo de docente que va, hace su trabajo y nada más. Siempre me llevé a mi casa todos los problemas que ellos tenían en sus familias y en sus casas. Me involucraba de esa forma. Quizás no es hoy lo que se acostumbra a hacer. Pero de ahí a todo lo que se dijo, tergiversando un montón de cuestiones".

"Creo que lo que más afectó es darse cuenta que los nenes me tenían agendada como 'mami', que me decían 'mamá', que los nenes me venían a saludar todos los días a la puerta del colegio y yo los abrazaba, y en frente de sus familiares. Yo siempre fui así, suelta para hablar, y no con la connotación de la que están hablando. Cariñosa y siempre con cualquier persona habló de la misma forma. Y ese creo que es mi gran problema", comentó la mujer de 33 años para el medio "Telenoche".