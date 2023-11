Tras ser acusada de promover el Grooming, Florencia Guillot ofrece disculpas entre lágrimas: "me ha dolido bastante"

Durante los últimos días en las redes sociales no se ha dejado de hablar del último episodio del podcast de Florencia Guillot, una influencer de maquillaje que tras el éxito inició un nuevo proyecto para darle voz a otras personas; sin embargo, durante la última de las transmisiones se desató la polémica por sus invitados. Ante las declaraciones de los presentes y la reacción de la joven, sus fans pidieron cancelarla por promover el Grooming.

¿Qué pasó con Florencia Guillot?

Usuarios de redes sociales han cancelado a Florencia Guillot luego de que en su podcast "Vete a triunfar" entrevistó a una pareja, misma que reconoció que tienen una gran diferencia de edades y que habría llevado a la influencer a romantizar la situación. En el episodio la joven conversó con Paulina y Mauricio Cuevas, quienes se conocieron cuando ella estaba en la secundaria solo con 14 años de edad y él, tenía 28, trabajaba y ya se había convertido en padre.

¿Qué es el Grooming y por qué tundieron en redes a Florencia Guillot por promoverlo?

De acuerdo con lo que los entrevistados confesaron en el podcast y que incluso Mauricio Cuevas no quiso reparar en las diferencias de edades, los padres de Paulina no aprobaban la relación e incluso tuvo que esperar a cumplir los 18 años para poder salirse de su casa. Aunque la influencer escuchó con atención y expresó sus comentarios apoyando el vínculo que surgió entre sus invitados, sus seguidores la criticaron por promover el grooming, que incluye la pederastia y el abuso sexual.

Florencia Guillot pide perdón a sus fans: "Nunca fue la intención lastimar a nadie"

Aunque la polémica en la que se vio envuelta la también creadora de contenido para TikTok inició desde hace varios días, fue la mañana de este domingo cuando reapareció en redes sociales para ofrecer disculpas y mostrarse con "transparencia" ante sus fans; cabe destacar que hasta antes de grabarse en video para sus miles de seguidores, Guillot únicamente había compartido un breve comunicado en el que se sinceró un poco de cómo está viviendo la cancelación y crítica en redes.

Por medio de sus historias de Instagram, la influencer contó que no quería que sus disculpas quedaran en un comunicado escrito, sino mostrando su rostro y para mostrarse de forma transparente como siempre lo ha hecho. Asimismo, se sinceró y ofreció perdón a quienes desde hace años la siguen en redes sociales:

Estas fueron las primeras palabras que compartió en redes. (Foto: IG florencia.guillot)

"Les quiero pedir una disculpa si con mi último episodio dañé on perjudiqué a alguien directamente. La verdad es que mi intención nunca fue dañar ni perjudicar a alguien ni transmitir un mal mensaje; en cómo se tornaron las cosas me ha dolido bastante, no era lo que yo quería", confesó en medio del llanto.

Durante las palabras con las que se sinceró con sus seguidores de Instagram, recalcó que la meta y responsabilidad que ha tenido como influecner está completamente alejada de lo que ocurrió en los últimos días. "Con mi contenido el objetivo nunca ha sido dañar a nadie, al contrario, siempre ha sido tratar de transmitirles algo positivo y creanme que yo no soy la misma Florencia de 2020 que empezó a hacer contenido, ni soy la misma que ayer".

"Me duele mucho, me pesa bastante y sí creo que marca un detonante muy importante en mi carrera", confesó al borde del llanto, no sin antes aclarar que esta no es la primera vez que llora ante sus fans. Al recalcar que todo siempre fue desde una buena intención, agradeció y pidió disculpas a sus fans, aunque confesó que todavía tiene mucho que mejorar. Finalmente, reconoció que en los próximos días seguirá en medio de la polémica y que sus acciones serán vistas por muchos, así como que quien se tenga que ir de sus seguidores, lo hará.