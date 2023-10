"Pude morir": el impactante relato de una tiktoker que quedó con paraplejia por un piercing en la nariz (VIDEO)

Tras una dura rehabilitación para recuperar la movilidad de sus piernas, una joven costarricense compartió el motivo detrás de su discapacidad: una infección que la dejó parapléjica tras una perforación en la nariz. A tres años de lo ocurrido, la joven, identificada como Mariana Ávila narró las dificultades para sobreponerse y continuar con su vida, que cambió por completo tras contagiarse de una peligrosa bacteria cuando buscaba hacerse un piercing "séptum", una perforación que atraviesa la parte inferior de la nariz entre las fosas nasales

A través de TikTok, la usuaria @avi.la16 contó su experiencia y reveló que pese al duro proceso para recuperarse, tras un mes de hospitalización y tratamiento ahora tiene una paraplejia incompleta, que le permite algo de movilidad en sus piernas; sin embargo, después de todo la joven prefiere vivir con la incapacidad pues pudo haber perdido la vida: “A pesar de que hoy día vivo con discapacidad, la verdad es que pude haber muerto“, reflexionó la mujer en la plataforma de videos cortos.

A sus 15 años, la joven quedó en silla de ruedas tras la perforación. Foto: Especial

¿Cómo perdió la movilidad de sus piernas?

De acuerdo con sus publicaciones y el relató de la joven, todo ocurrió en el año 2020, cuando tenía 15 años. Debido a que deseaba ser "aceptada socialmente", decidió hacerse una perforación en la nariz: "Cuando tenía 15 años, como cualquier adolescente, quería ser aceptada socialmente. Entonces decidí hacerme un piercing, pero no cualquier piercing, no, no, yo quería parecer vaca, me quería hacer el séptum. Mi mamá nunca estuvo de acuerdo, pero yo le dije esto a ella: 'o me lleva usted a u lugar o me lo hace un amiga'", contó. Finalmente, luego de insistirle para que la llevara con un profesional, la madre accedió.

Sin embargo, la muchacha reconoció que no estaba disfrutando el momento de la perforación, pues estuvo a punto de sufrir un desmayo y el encargado de realizarla se equivocó, por lo que tuvieron que realizar el proceso de nuevo: "Mi mamá no tuvo opción, prefirió que fuera con un profesional. Total fuimos, no voy a decir el lugar, me lo hice, el man me metió la aguja y yo grité, casi me desmayo y entonces la tuvo que volver a pasar, pero esto no tiene nada que ver con lo que me pasó, la primera entró bien", relató.

La joven compartió su historia a través de TikTok. Foto: Especial

"Dejé de sentir los pies": así comenzó la discapacidad de la joven

Tiempo después comenzaron a manifestarse los síntomas, cuando "dejó de sentir" los pies. Aunque también sintió entumecimiento en los glúteos, le parecía normal debido a que pasaba gran parte del día sentada debido a las clases en línea durante la pandemia por el virus de COVID-19; no obstante, un día no logró ponerse de pie y terminó internada en un hospital, donde médicos y especialistas le informaron que sufrió una infección por la bactería estafilococos aureus, que pueden volverse mortales si las invade el organismo e ingresan en el torrente sanguíneo, las articulaciones, los huesos, los pulmones o el corazón, de acuerdo con mayo Clinic.

Tres años después, Mariana tiene 18 años y se encuentra animada por los avances logrados en su terapia, gracias a la que ha logrado volver a caminar y hasta correr. "Jamás hubiese creído tres años atrás que llegaría tan lejos, pero aquí estoy", se congratuló en una de sus publicaciones; en otro video, reconoció que tal vez jamás volvería a caminar, mucho menos correr, pero al final consiguió salir adelante con paciencia y múltiples sesiones de rehabilitación.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Estudiante del Tec espera ganar 125 mil pesos en su primer chamba y las redes se le van encima

VIDEO: Tiktoker espera a su novio afuera de hotel y descubre que le era infiel, "lo sorprendí"