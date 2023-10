VIDEO: rescatan a niño cuando era arrastrado por poderosa corriente en Guatemala

Un niño quedó atrapado durante una fuerte corriente de agua en Guatemala producidas por la caída de lluvias intensas que ha complicado la circulación de vialidades al ocasionar inundaciones. El menor quien viajaba con un familiar, fue víctima al ser arrastrado por el agua, situación que captada en video que fue compartido en las redes sociales.

En el metraje se observa cuando un automovilista quien grabó el clip, captó cuando el niño quedó en el camino y con trabajo se mantenía de pie al tratarse de sostener sobre el cofre del carro, junto a él apareció un hombre que también se trataba de poner a salvo al tiempo que ayudaba al niño que tenía miedo y se reflejaba en su rostro.

La fuerte lluvia ocasionó varias corrientes de agua. ??Foto: Captura de pantalla

¿Cómo fue el rescate del niño que era arrastrado por la corriente?

El incidente sucedió en el municipio de Mazatenango en Guatemala, donde un grupo de personas se acercaron para rescatar al niño. “¡Que suba, que suba!”, indicó el hombre que ayudó al infante al chofer del carro quien le indicó que no era posible que abriera la puerta del carro ya que la corriente de agua terminaría por inundar el carro.

“¡Me va a entrar el agua, me va a entrar el agua! ¡Rápido, rápido rápido!” indicó el desesperado automovilista, mientras el asustado niño comenzó a llorar al rogar al automovilista que lo dejara subir a su carro para que no se lo llevara la corriente:

“¡Señor por favor, tengo miedo!”: el niño.

El niño arrastrado por la corriente dijo que tuvo la culpa ¿por qué?

El chofer del carro trató de calmar al chico al decirle que no tuviera pánico mientras le decía que jalara con fuerza la puerta del carro. Trascendió que el niño viajaba en una motocicleta con su papá, vehículo que terminó siendo arrastrado por la fuerza de la corriente de agua.

Cuando el niño consiguió entrar en los asientos traseros del automóvil, el chofer preguntó en dónde se había ido su papá, por lo que el chico solo se limitó a decir que se había quedado atrás del carro, pero no se podía ver nada en el exterior.

“Se le cayó la moto, señor”, dijo el menor de edad que no dejaba de llorar desesperado por no encontrar a su papá. “Aquí quédate”, dijo el automovilista. En ese momento terminó el video y el niño ahora no dejó de decir que todo lo sucedido era su culpa.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: abuelita se salva de ser arrastrada por la corriente de agua sucia tras intensas inundaciones en Coacalco

Corriente de agua arrastró a un hombre; su cadáver fue encontrado kilómetros adelante