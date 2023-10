Niño le dispara a su mejor amigo por robarle una bolsa de papitas

La portación de armas de fuego sigue siendo un debate en Estados Unidos; según cifras de la plataforma Gun Violence Archive, en lo que va del año en curso 136 niños han muerto y 323 han resultado heridos en incidentes que involucran pistolas, las cuales fueron adquiridas de forma legal. En este contexto, trascendió que un niño de tan solo 11 años fue arrestado en Florida, luego de que presuntamente le disparó a uno de sus amigos, tras una pelea por frituras. Los hechos ocurrieron la noche del pasado lunes 2 de octubre, cuando los menores salían de una práctica de fútbol en el Campo de la Fama en Apopka, ubicado a 32 kilómetros de la ciudad de Orlando.

De acuerdo con primeros reportes, los menores terminaron de entrenar y caminaban juntos por los alrededores de la cancha, cuando el agresor sacó una bolsa de papas fritas, mismas que compartió con la víctima. No obstante, el pequeño de 13 años le arrebató las frituras a su amigo, lo que ocasionó una discusión entre ambos. Al cabo de unos minutos, el niño de 11 años se retiró de la escena y llegó al carro de su madre, para buscar la pistola que ella guardaba en la guantera. Sin que los padres del infante se dieran cuenta de lo que ocurría, el menor desenfundó el arma y fue a encarar a su compañero.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de una cancha de fútbol. Foto: Daily Mail.

El tirador era "muy tranquilo y tímido", pero se molestó por una bolsa de frituras

La víctima, quien ya se encontraba con otro menor de edad, fue interceptada por el agresor, quien sin mediar palabras disparó en su contra. De igual manera, el acompañante de la víctima recibió un impacto de bala, cuando intentaba defender al niño de 13 años. Tras los hechos, testigos que escucharon los balazos dieron aviso a las autoridades y hasta el lugar arribaron elementos de la policía y una ambulancia, la cual llevó a los heridos a un hospital. De forma preliminar, se sabe que una de las víctimas ya fue dada de alta, mientras que la otra permanece hospitalizada, pero en condición estable.

Por su parte, el agresor fue detenido por intento de homicidio. No obstante, el pasado martes 3 de octubre, el jefe de la Policía de Orlando detalló que no consideraba necesario "acumular cargos contra un niño de 11 años sin antecedentes penales", por lo que probablemente el pequeño no enfrente una condena por su comportamiento violento. La madre del agresor será quien enfrente juicio, ya que será acusada por dejar el arma de fuego en su auto y sin supervisión.

El pleito se originó por una bolsa de frituras. Foto: Pixabay.

En una breve declaración de prensa, los oficiales que realizaron el arresto comentaron que el agresor estaba "muy tranquilo y tímido" al momento de la detención. Según las autoridades, el niño estaba siendo "protegido" cerca de un vehículo por un hombre y su madre. Además, durante el arresto, estuvo llorando y diciendo repetidamente que no sabía dónde estaba el arma, ni por qué había atacado a sus amigos. Hasta ahora, no es claro si la madre fue testigo del ataque y por qué no detuvo a su hijo en primer lugar. De igual manera, trascendió que el ataque ocurrió porque las víctimas le quitaron una bolsa de papas fritas al agresor.

