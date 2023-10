El Papa Francisco pide una iglesia unida

El Papa Francisco celebró la misa por la apertura de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, donde estuvieron presentes los nuevos cardenales creados el pasado sábado, junto con los obispos que participan, el Papa dejó claro que el Sínodo no es “un parlamento”.

“No estamos aquí para celebrar una reunión parlamentaria o un plan de reformas. El Sínodo, queridos hermanos y hermanas, no es un parlamento. El protagonista es el Espíritu Santo. No, no estamos aquí como en un parlamento, sino para caminar juntos, con la mirada de Jesús, que bendice al Padre y acoge a todos los que están afligidos y agobiados. Partamos, pues, de la mirada de Jesús, que es una mirada que bendice y acoge”, dijo.

El Santo Padre señaló el objetivo principal del Sínodo, “Volver a poner a Dios en el centro de nuestra mirada”. Ésta es la principal tarea del Sínodo: volver a poner a Dios en el centro de nuestra mirada, para ser una Iglesia que ve a la humanidad con misericordia. Una Iglesia unida y fraterna, o al menos que trata de estar unida y ser fraterna, que escucha y dialoga.

El Papa pide una Iglesia unida

"Una Iglesia que bendice y anima, que ayuda a quienes buscan al Señor, que sacude saludablemente a los indiferentes, que pone en marcha itinerarios para instruir a las personas en la belleza de la fe. Una Iglesia que tiene a Dios en el centro y, por consiguiente, no crea división internamente, ni es áspera externamente. Una Iglesia que con Jesús, se arriesga. Es así como Jesús quiere a su Iglesia, es así como quiere a su Esposa”, pidió.

Francisco pide una iglesia unida

FOTO: Pablo Esparza

El Obispo de Roma añadió que el Sínodo ayudará para ser reparada. “El Sínodo sirve para recordarnos que nuestra Madre Iglesia tiene siempre necesidad de purificación, de ser reparada, porque todos nosotros somos un pueblo de pecadores perdonados. Ambas cosas, pecadores y perdonados, siempre necesitados de volver a la fuente, que es Jesús y emprender de nuevo los caminos del Espíritu para que llegue a todos su Evangelio”.

SEGUIR LEYENDO:

El Papa Francisco nombra a 21 nuevos cardenales, 18 de ellos serán electores

Papa Francisco: el mar Mediterráneo no puede convertirse en una tumba

Sylvester Stallone visita al papa Francisco en el El Vaticano y “le cantó un tiro” | VIDEO