Papa Francisco: el mar Mediterráneo no puede convertirse en una tumba

Durante la Audiencia General celebrada esta mañana en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco dedicó su mensaje al último viaje apostólico que realizó la semana pasada en Marsella donde habló sobre lo que debe ser la zona geográfica del Mediterráneo para el mundo.

“El Mediterráneo, lo sabemos, es cuna de civilización, y una cuna es para la vida. No es tolerable que se convierta en tumba, y tampoco en lugar de conflicto. No. El Mar Mediterráneo es lo más opuesto que hay al enfrentamiento entre civilizaciones, a la guerra, a la trata de seres humanos. Es exactamente lo contrario: el Mediterráneo comunica África, Asia y Europa; el norte y el sur, oriente y occidente; las personas y las culturas, los pueblos y las lenguas, las filosofías y las religiones”. Explicó que el Mediterráneo debe ser una “mirada humana” y no “estratégica”.

FOTO: Pablo Esparza

“Del evento de Marsella, ¿qué ha salido? Ha salido una mirada al Mediterráneo que definiría simplemente como humana, no ideológica, no estratégica, no políticamente correcta ni instrumental, no, humana, es decir capaz de referirlo todo al valor primario de la persona humana y de su inviolable dignidad. Y al mismo tiempo salió una mirada de esperanza”.

El Mediterráneo “debe ser un mensaje de esperanza”

“Es necesario volver a dar esperanza a nuestras sociedades europeas, especialmente a las nuevas generaciones. De hecho, ¿cómo podemos acoger a los otros, si no tenemos nosotros antes un horizonte abierto al futuro? Los jóvenes pobres de esperanza, cerrados en lo privado, preocupados por gestionar su precariedad, ¿cómo pueden abrirse al encuentro y al compartir? Nuestras sociedades enfermas de individualismo, de consumismo y de vacías evasiones necesitan abrirse, oxigenar el alma y el espíritu, y entonces podrán leer la crisis como oportunidad y afrontarla de forma positiva”.