"Desearía haber muerto yo": el desgarrador video de una niña palestina al reconocer a su madre sin vida

La guerra entre Israel y Palestina ha dejado una gran cantidad de víctimas mortales; sin que hasta ahora haya cifras exactas. En este contexto, recientemente se viralizó un video que muestra el momento exacto en el que una menor de edad palestina descubrió, con horror, que su madre estaba entre las víctimas de un ataque israelí. La grabación se ha difundido en redes sociales y ha causado conmoción entre los internautas, quienes han lamentado la pérdida de vidas humanas en ambas naciones.

En las imágenes, que han dejado a decenas de internautas conmovidos, se ve a una niña menor de 10 años, quien viste sudadera azul, llorando y tirándose al piso, luego de supuestamente haber descubierto que su madre había fallecido. Durante el video se escucha a un hombre tratando de consolar a la pequeña, diciéndole que la mujer muerta no es su madre, pero la menor asegura que sí se trata de su progenitora y se derrumba en lágrimas.

La pequeña asegura que sí es su madre. Foto: especial.

¿La niña reconoció a su madre entre las víctimas?

La grabación también muestra que las autoridades no permitieron que la pequeña ingresara a reconocer el cuerpo de la mujer, sino que la sentaron en una banca para tratar de calmarla y consolarla. "No es tu madre, es otra persona", se escucha decir a un hombre, a lo que la menor responde que podría jurar que sí se trata de su progenitora: "es ella, lo juro, es ella. La he reconocido por el pelo", comenta la pequeña entre lágrimas.

"¿Por qué me ha dejado? Dios ¿por qué te la llevaste? Lo juro, no puedo vivir sin ti mamá. Por favor déjenme verla", agrega la pequeña, mientras tiembla y llora desconsoladamente. Personas que se encontraban cerca de ella se acercaron a tratar de consolarla, sin embargo, la pequeña se cuestiona por el paradero de su hermano, argumentando que teme lo peor porque los israelíes ya han matado a su madre y a su hermana: "los israelíes han matado a mi madre y a mi hermana ¿dónde está mi hermano?", se oye decir a la niña.

La menor asegura que sus familiares han muerto. Foto: especial.

¿La niña se quedó huérfana?

Mientras un hombre abraza a la pequeña, ella confiesa entre lágrimas que se ha quedado sola tras la muerte de su madre. "No tengo a nadie", dice. "¿Por qué se han ido las mejores personas? No puedo vivir sin ella. Desearía haber muerto yo también", agrega la pequeña, mientras tratan de consolarla por el presunto fallecimiento de su madre y su hermana.

"¿No han tenido suficiente (los israelíes)? han matado a mi abuelo, a mi abuela, a mi tía, a mis primos, a mi madre y a mi hermana", dice la pequeña en medio de una crisis. Mientras tanto, quienes se encuentran cerca tratan de reconfortarla diciendo que sus familiares "están en el cielo", no obstante, ella dice que ya no puede "soportar más" y pide piedad a las autoridades de Israel: "tengan piedad de nosotros ¿qué les hemos hecho?".

