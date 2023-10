Muere Armita Geravand, la joven iraní agredida en el metro por la policía tras negarse a usar su velo

Semanas después de haber sido reportada en estado de coma, Armita Geravand, una joven iraní de 16 años, murió tras haber sufrido una agresión por parte de agentes de la Policía de la Moral, por no llevar puesto su velo y violar la ley del hiyab del país, según informó este sábado la agencia oficial de noticias IRNA.

Muerte de adolescente reaviva furia por caso de Mahsa Amini

A principios de mes, la prensa estatal iraní informó que Geravand cayó en coma luego de ser diagnosticada con muerte cerebral. "Desafortunadamente estuvo en coma durante algún tiempo. Murió hace unos minutos", informó IRNA este 28 de octubre, en un caso que recuerda al de la joven Mahsa Amini, que murió mientras se encontraba en custodia de la policía de la moral en Teherán.

Apenas el pasado 16 de septiembre se cumplió el primer aniversario luctuoso de la joven de 22 años, cuya muerte desató meses de protestas en todo el país y en diversas ciudades como Ciudad de México, Londres, Melbourne, Nueva York, París, Roma. Las manifestaciones plantearon desafíos al gobierno teocrático de Irán, donde se reportó la muerte de más de 500 personas entre ellas niños y menores de edad, y que dejaron más de 19 mil personas detenidas.

La muerte de Mahsa Amini desató protestas en diversas ciudad del mundo. Foto: Especial

Geravand, muerta entre irregularidades

Los grupos de derecha fueron los primeros en hacer pública la hospitalización de Geravand, publicando fotos en las redes sociales que la mostraban inconsciente y con soporte vital, con un tubo respiratorio y la cabeza vendada. Irán ha negado que Geravand haya resultado herida tras un enfrentamiento con agentes de policía que hacían cumplir el código de vestimenta islámico obligatorio en el metro de Teherán.

Aunque una amiga de la joven contó a una televisora estatal iraní que ésta se había golpeado la cabeza contra el andén de la estación, en imágenes sin sonido captadas desde el exterior del vagón se observa a una persona adelante. Unos segundos más tarde, se llevan el cuerpo inerte a otro lugar. El reporte no incluía imágenes del interior del tren y no se explica por qué no se han hecho públicas, pues se sabe que la mayoría de los vagones del metro de Teherán tienen cámaras de vigilancia.

La joven tenía solo 16 años cuando fue presuntamente atacada por la Policía de la Moral. Foto: Especial

Los padres de Geravand aparecieron en los medios estatales diciendo que un problema de presión arterial, una caída o quizás ambos contribuyeron al accidente de su hija; mientras tanto, activistas en el extranjero han denunciado que Geravand pudo haber sido empujada o agredida porque no llevaba su hiyab.

Cabe destacar que las mujeres están obligadas por ley a cubrirse el cabello y usar ropa larga y holgada en Irán, desde la Revolución Islámica de 1979. Las infractoras se enfrentan a reprimendas públicas, multas o arrestos, pero, desafiando el estricto código de vestimenta islámico, cada vez más mujeres aparecen sin velo en lugares públicos como restaurantes y tiendas desde la muerte de Mahsa Amini.

Con información de Reuters y AP.

