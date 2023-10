VIDEO: captan el presunto secuestro de un niño mientras jugaba en la calle, se lo llevan en moto

Al amparo de la obscuridad, dos sujetos a bordo de una motocicleta secuestraron a un niño que se encontraba jugando junto a otro menor de edad, presuntamente su hermano mayor, en las calles de Portoviejo, ciudad ubicada al noroeste de Ecuador. Aunque es escasa la información sobre el caso, se reportó que los hechos sucedieron la noche del pasado martes 24 de octubre.

¿Cómo ocurrió el secuestro del niño en plena calle?

El plagio fue captado por una cámara de video vigilancia instalada en las inmediaciones del lugar. Eran al rededor de las 19.10 horas, cuando los niños se encontraban divirtiéndose, aparentemente, afuera de su casa. En ese momento, dos hombres en una motocicleta los abordaron y uno de ellos comienza a jalar al niño más pequeño, al que rápidamente lo suben a la moto.

Los niños se encontraban jugando en la calle cuando ocurrió el secuestro. Foto: Especial

El otro niño, al observar lo que sucede, corre detrás de la motocicleta para intentar evitar el secuestro, pero sin éxito. Es en ese momento que los sujetos emprenden la huida y se pierden entre las calles, mientras los observa una mujer a lo lejos, que de inmediato recoge a su hijo en brazos. Tras atestiguar el plagio, la desconocida core para avisar a la que presuntamente sería la madre del niño secuestrado sobre lo ocurrido.

Secuestro "no es real", dicen las autoridades

De acuerdo con la prensa local, hasta el momento se desconoce la identidad del menor secuestrado y no se tienen más noticias sobre su paradero. Mientras tanto, luego de que el metraje se difundiera en redes sociales, la Policía Nacional del Ecuador comentó que este suceso "no es real", pues hasta el momento no existe algún reporte "vía legal".

