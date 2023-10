Captan el espeluznante ataque con fuego de un ladrón a un empleado de tienda

La agresión de un ladrón a un empleado de una tienda de autoservicio se volvió viral luego de difundirse el video del fuerte ataque que dejó a la víctima con su cabeza envuelta en llamas. El incidente ocurrió en el Área de la Bahía en California, Estados Unidos.

En el metraje difundido en las redes sociales, se observa cuando el ladrón entró a la tienda y al aprovechar que la víctima le daba la espalda, vertió líquido inflamable sobre la cabeza del empleado para luego prender fuego con un encendedor que lo dejó severamente herido por las fuertes quemaduras que sufrió.

El empleado tuvo quemaduras de segundo y tercer grado. Foto: Captura de pantalla

El empleado herido fue identificado como Suraj, quien al haber sido quemado, su compañero fue a su auxilio ya con un bate de béisbol para defenderse del ladrón, ya que luego de haber sido expulsado del lugar en un primer intento de atraco, regresó para tomar venganza. Tras el ataque, la víctima fue trasladada a un hospital para atender la piel quemada.

“Traté de taparle la mano, pero no lo sé. No lo recuerdo. Simplemente me encendió el fuego, ¿sabes?”, dijo Suraj a CBS News.