VIDEO: ladrón intentó asaltar una joyería de latinos en EU y fue recibido a golpes, terminó corriendo por su vida

En redes sociales se volvió viral el momento exacto en el que una familia de latinos, en Estados Unidos, golpeó a un delincuente y frustró un intento de asalto en una joyería ubicada en El Monte, California. A través de sus plataformas digitales, “Meza’s Jewelry” informó a sus clientes que el establecimiento había sufrido un intento de robo y compartió videos en los que se ve a un hombre ingresando al local con la intención de saquear las costosas mercancías. No obstante, el sujeto sólo dejó daños a las vitrinas, pero no consiguió su cometido.

En las polémicas imágenes se observa a un hombre, vestido con sudadera negra y cubrebocas, caminando por la calle hasta llegar a la joyería. Al ingresar al establecimiento, el sujeto arroja, lo que parece ser gas pimienta, en la cara de una persona que se encontraba a las afueras del local. Una vez dentro, el hombre pensó que sería fácil saquear las joyas, pero no contaba con que los dueños, una familia mexicana, darían pelea y terminarían sacándolo del lugar sin ropa.

Solo se reportaron daños materiales. Foto: @mezasjewelry

Ladrón fue sometido y salió corriendo de la joyería

Cámaras de seguridad de la joyería muestran que cuando el hombre ingresó, los empleados se lanzaron en su contra y antes de que pudiera hacer algo lo sometieron con palos y puñetazos. En las imágenes se ve que cuatro hombres y una mujer forcejearon con el ladrón, rompiendo vitrinas y muebles. Pese a los esfuerzos del criminal por incorporarse y dar batalla, los latinos consiguieron sacarlo de la tienda a palazos.

Antes de salir del establecimiento, el criminal fue golpeado severamente en el cuerpo, incluso, entre jalones, los dueños del local consiguieron despojar al sujeto de su cubrebocas y la sudadera que utilizaba. Cámaras exteriores captaron el momento en el que el delincuente salió de la joyería completamente desnudo del torso. En las fotografías se ve que el agresor era un hombre afroamericano, quien no tuvo otra opción más que salir corriendo asustado.

El delincuente atacó con gas pimienta al guardia de seguridad. Foto: captura de pantalla.

En las imágenes se ve que el hombre no presentaba heridas de gravedad. Por su parte, la joyería compartió, en sus redes sociales, el video del ataque con la intención de que alguien identifique al criminal y se puedan presentar cargos en su contra. Internautas que vieron el clip no tardaron en reaccionar y rápidamente “felicitaron” a los trabajadores por haber frustrado el robo: “Excelente... siempre y cuando no persigan al dueño de la tienda por agresión” y “así otros ladrones tendrán cuidado de no meterse con las cosas de los demás”, fueron algunos de los comentarios que dejó el clip.

SIGUE LEYENDO

CDMX: captan el robo a un motociclista en menos de un minuto, así operan los ladrones