Expertos de la ONU acusan a Israel de crímenes contra la humanidad y "riesgo de genocidio"

Seis relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusaron este jueves a Israel de cometer crímenes contra la humanidad en Gaza, tras 16 días de asedio de ese territorio, acciones militares, detenciones y asesinatos, y aseguraron que hay un "riesgo de genocidio" en ese territorio palestino. "No hay justificaciones para esos crímenes, y estamos horrorizados por la falta de acción de la comunidad internacional frente a este belicismo", señalaron los expertos de la ONU en un comunicado.

Agregaron que la población gazatí, en la que la mitad de los 2 millones de habitantes son niños, ha sufrido ya décadas de ocupación ilegal, soportado 16 años de bloqueo, y ahora afronta "un completo asedio, unido a órdenes de evacuación imposibles de cumplir, lo cual viola la ley internacional". Firman el comunicado los relatores de la ONU sobre agua e higiene (Pedro Arrojo), derechos humanos en Palestina (Francesca Albanese), violencia contra las mujeres (Reem Alsalem), derechos de los desplazados (Paula Gaviria), alimentación (Michael Fakhri) y vivienda (Balakrishnan Rajagopal).

Actos terroristas "no pueden servir de base para romper la ley internacional"

"Nada justifica atacar a civiles de esa manera", afirmaron los expertos de la ONU en el comunicado. FOTO: AFP

En otro comunicado, dos relatores más de Naciones Unidas subrayaron que las medidas antiterroristas desplegadas por Israel tras los ataques del pasado 7 de octubre "no pueden servir de base para romper la ley internacional". "Los actos terroristas, no importa lo horribles que sean, no justifican crímenes de guerra o contra la humanidad", aseguraron los relatores de la ONU para la lucha antiterrorista (Fionnuala Ní Aoláin) y contra las ejecuciones extrajudiciales (Morris Tidball-Binz).

Subrayaron en este sentido que la orden de evacuación en Gaza, que ha afectado a 1.1 millones de personas, "tendrá devastadoras consecuencias", y condenaron la privación de estas personas de agua potable y electricidad. También reiteraron que los "atroces" actos cometidos por el brazo armado de Hamás el 7 de octubre contra civiles israelíes, en los que murieron unas mil 400 personas y otras 3 mil 300 resultaron heridas, constituyen crímenes de guerra y contra la humanidad, por lo que también son condenables.

"Aún reconociendo las décadas de agravios al pueblo palestino y las violaciones de los derechos humanos sufridas en la ocupación, nada justifica atacar a civiles de esa manera", afirmaron en el comunicado.

Con información de EFE

