"Sáquenme de aquí lo antes posible": Hamás publica las primeras imágenes de una rehén israelí

Miembros del grupo palestino Hamás difundieron un video que muestra las primeras imágenes de una rehén israelí que permanece cautiva en la Franja de Gaza. El material gráfico fue difundido a través de redes sociales y rápidamente se volvió viral entre los internautas de todo el mundo. Fue el pasado 7 de octubre cuando integrantes de la organización política y militar lanzaron ataques sorpresivos en contra de Israel, asesinando a miles de personas y privando de su libertad a decenas más.

A casi dos semanas de los hechos violentos, Hamás aún mantiene cautivas a decenas de personas, entre ellas ciudadanos extranjeros, a quienes supuestamente la organización planea dejar en libertad. Abu Obeida, el portavoz de las Brigadas al Qasam -el brazo armado de la organización palestina- dio a conocer que los turistas que son considerados como “invitados” y que serán liberados cuando se den “las condiciones sobre el terreno”, añadió no tienen nada contra ellos, aunque advirtió a otros países que si ayudan a Israel considerarán a esos rehenes como al resto de secuestrados que son israelíes.

Cientos de personas siguen cautivas. Foto: AFP.

¿Hamás planea liberar a rehenes israelíes?

En este contexto, miembros de Hamás publicaron las primeras imágenes que muestran a rehenes que permanecen cautivos en la Franja de Gaza. En el video, difundido por la organización, solo se ve a una mujer, quien fue identificada como Mía Shem, siendo atendida por sus captores. Según reportes locales la joven solo tiene 21 años de edad y es residente de la localidad de Shoham en Israel, pero tiene ciudadanía francesa; la joven fue vista por última vez el pasado 7 de octubre, antes de que fuera privada de su libertad por miembros de Hamás cuando ella se encontraba cerca de la región del Negev Occidental.

La grabación -que no se sabe cuándo fue filmada- muestra a la mujer siendo atendida por una posible lesión en el brazo. Posteriormente, se ve a la joven sentada frente a la cámara mientras hace un llamado de auxilio a las autoridades. "Hola, soy Mia Shem, tengo 21 años y soy de Shoham. Actualmente estoy en Gaza. Regresé temprano el sábado por la mañana desde Sderot; estaba en una fiesta. Me lastimé gravemente la mano. Me operaron la mano en el hospital (en Gaza) durante tres horas. Me están cuidando, dándome medicinas, todo está bien", se escucha decir a la mujer. "Solo pido que me lleven lo antes posible a casa con mis padres, con mis hermanos. Sácame de aquí lo antes posible. Por favor", finaliza Mia en su mensaje.

La madre de la joven pide que su hija sea liberada con vida. Foto: AFP.

¿Quién es Mía Shem, la joven israelí que es rehén de Hamas?

Luego de que el video se volvió viral en redes sociales, una mujer llamada Keren Sherf Shem, quien presuntamente sería la madre de Mía, habló ante medios de comunicación y confirmó que la persona que sale en el clip sí es su hija, quien fue capturada por Hamás desde el pasado 7 de octubre. De acuerdo con las explicaciones de Keren, Mía es un joven franco-israelí y que fue capturada mientras estaba disfrutando de una fiesta de música electrónica.

“Hasta ayer no sabía si estaba viva o muerta. Pido al mundo que me traigan de vuelta a mi nena. Solo se fue a una fiesta”, dijo Keren ante medios de comunicación. Agregó que su hija parece estar asustada y sufriendo mucho: "tiene aspecto de estar aterrada y de tener mucho dolor. Puedo ver que dice lo que le han dicho que debe decir, y veo que está estable, y que necesita atención médica". Finalmente, solicitó a las autoridades que su hija rea rescatada con vida: "pido a los líderes mundiales que nos devuelvan a mi hija en el estado en que se encuentra hoy, así como a los demás rehenes”.

