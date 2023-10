Macabro hallazgo: encuentran los restos de una familia israelí, murieron abrazados mientras eran ejecutados por Hamás

La guerra entre Israel y Palestina sigue cobrando miles de vidas en Medio Oriente; hasta ahora, cifras oficiales reportan que el conflicto bélico ha dejado un saldo de al menos 4 mil víctimas mortales entre ambas naciones. No obstante, cada día los datos se actualizan y los decesos aumentan con cada agresión. En este contexto, se volvió viral el caso de una familia israelí, la cual fue ejecutada desde el pasado 7 de octubre -el día que Hamás dirigió ataques sorpresa- pero sus cuerpos fueron hallados recientemente.

De acuerdo con el medio The Times of Israel, una pareja y sus tres hijos menores de edad fueron asesinados por miembros de la organización Hamás, mientras se encontraban en su casa ubicada en Kfar Aza. Los hechos ocurrieron el pasado 7 de octubre, pero las autoridades no habían encontrado sus cuerpos hasta el pasado fin de semana, luego de que una amiga de la familia Kutz reportó a la policía que ella tenía previsto verlos el día del ataque sorpresa, pero ellos nunca llegaron y desde entonces no conocía noticias sobre su paradero.

Miembros de Hamás irrumpieron en su casa. Foto: AFP.

¿Los asesinaron mientras se abrazaban?

Ante esta situación, las autoridades acudieron al domicilio de la familia y encontraron una desgarradora escena. La vivienda de la familia había sido saqueada por los integrantes de Hamás y dentro de una de las habitaciones encontraron los cuerpos sin vida de Aviv (de 54 años), Livnat (de 49), Rotem (de 19), Yonatan (de 17) y Yiftach (de 15). Sin embargo, lo que llamó la atención de la policía es que los cadáveres se encontraban juntos y fueron ejecutados mientras se daban un abrazo grupal.

La tía de los menores asesinados, una mujer llamada Adi Levy Salama, confesó a medios locales que la madre de familia celebraría su 50 cumpleaños este mes; agregó que Livnat, de 49 años de edad, era una diseñadora gráfica que lanzó una iniciativa educativa llamada "Taller ", la cual integraba artesanías antiguas en los planes de estudios escolares en la región de Shaar Hanegev, en el sur de Israel. También, dio a conocer que Aviv era subdirector de una empresa consultora y se dedicaba al trabajo agrícola.

Todos perdieron la vida. Foto: AFP.

¿Una de las hijas de la pareja era soldado?

Al ser cuestionada sobre sus sobrinos, Adi Levy Salam confesó que la mayor, una joven llamada Rotem, era una soldado que entrenaba a nuevos reclutas. Mientras que Yonatan y Yiftach eran estudiantes del internado Kfar Hayarok en Ramat Hasharon y jugadores de baloncesto en el programa juvenil de Hapoel, donde "soñaban con convertirse en profesionales", según el testimonio de su tía.

“Todos eran niños increíbles con corazones enormes. Tenían toda la vida por delante”, dijo la mujer medio de comunicación hebreo. Agregó que la familia había regresado a Kfar Aza después de vivir por varios años en Boston, Estados Unidos. “Se suponía que íbamos a visitarlos. Aviv había organizado un festival anual de cometas a lo largo de la valla con Gaza, quería mostrarles (a los habitantes) que sólo queríamos vivir en paz”, sentenció.

