El ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, rompió el silencio sobre la guerra que se presenta en Israel entre el gobierno y el movimiento islamista Hamás, y lanzó una advertencia al mundo en caso de que sigan bombardeando la Franja de Gaza y atacando al sector palestino, dijo a través de un mensaje difundido en la televisión iraní.

En ese sentido, Ali Jamenei aseguró que en caso de un avance palestino, nadie podría detener a los musulmanes de todo el mundo, por lo que la predicción de la clarividente búlgara Baba Vanga, tomaría mayor fuerza ya que aseveró en una de sus predicciones, que desataría “una gran guerra musulmana”.

"Si los crímenes del régimen sionista (israelí) continúan, los musulmanes y las fuerzas de resistencia se impacientarán y nadie podrá detenerlos": advirtió el ayatolá.

El ayatolá Ali Jamenei lanzó una advertencia al mundo. Foto: Zuma Press Wire

¿Qué dice la profecía de Baba Vanga sobre los musulmanes?

La profecía de Baba Vanga se haría efectiva para el año 2043, cuando la influencia musulmana afectaría principalmente a toda una región del mundo con una especie de dominio que golpearía la estabilidad del planeta, esa primera zona sería el continente europeo.

"No importa lo que haga el régimen sionista, no puede compensar el escandaloso fracaso que sufrió", siguió en su discurso Ali Jamenei citado por el Daily Mail. Junto con las declaraciones del ayatolá, el ex jefe de Hamás, Khaled Meshaal llevó a cabo llamados a la comunidad musulmana para celebrar un “Día de la Jihad”.

Baba Vanga predijo que en 2043 los musulmanes dominarán el mundo. Foto: Archivo

¿Qué estaría dispuesto a hacer Irán contra Israel?

En Teherán no han ocultado su respaldo hacia el movimiento Hamás para dotarlos de armamento y financiamiento, ante ello la fuerza de las declaraciones que realiza Ali Jamenei quien agregó que todos los funcionarios de Israel deben ser juzgados por los crímenes cometidos contra los palestinos en Gaza.

Asimismo, ha dejado entrever una probable intervención de Irán en caso de que Israel concrete una invasión total del estado paelstino, ya que afirmó se encontraría con una respuesta en otros frentes. Ayer, el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian indicó que desplegarían “una acción preventiva” contra Israel por parte del “frente de resistencia”.

