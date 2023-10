¡Alerta máxima! Cometa “diablo”, tres veces más grande que el Monte Everest, hace explosión y se dirige a la Tierra

La Asociación Astronómica Británica dio a conocer que un cometa extremadamente peligroso se dirige a la Tierra. De acuerdo con los astrónomos, la estrella hizo explosión en el espacio el pasado 5 de octubre y ahora se precipita hacia el planeta. De forma preliminar los expertos aseguran que el astro, llamado 12P/Pons-Brooks, tiene un tamaño tres veces mayor al Monte Everest, la montaña que supera los 8 mil metros de altura.

Según explicaciones de la Asociación Astronómica Británica, el 12P/Pons-Brooks es un cometa criovolcánico (volcán extraterrestre conformado por hielo y agua) que se caracteriza por tener "dos cuernos", de ahí que también es conocido por el apodo de "diablo". Debido a su conformación, el astro constantemente entra en erupción; su explosión más reciente había sido en julio del presente año, de acuerdo con reportes de Science Times. No obstante, hace unos días, los astrónomos se percataron de un nuevo estallido, esto después de notar que la estrella parecía docenas de veces más brillante y tenía una nube de gas rodeando su centro.

El cometa pasará por la Tierra. Foto: especial.

¿Por qué hace explosión el cometa "diablo"?

Al tratarse de un cometa criovolcánico, el 12P/Pons-Brooks concentra grandes cantidades de gas y hielo, las cuales se acumulan como una lata de gaseosa congelada, lo que hace que el interior helado del cometa estalle a través de grandes grietas que se forman en la corteza del núcleo. Precisamente fue una de estas explosiones la que ocasionó que al astro le brotaran "cuernos", hecho por el que se le apodo "diablo" o "Belcebú", como el mítico demonio de la religión cristiana.

La estrella fue descubierta por primera vez en julio de 1812, por Jean-Louis Pons. Desde entonces el astro es uno de los 20 cometas conocidos con volcanes de hielo activos. Fue el pasado 20 de julio, cuando el astro interestelar explotó por primera vez en 69 años, durante esta erupción, las emisiones que lanzó fueron 7 mil veces más anchas que el propio cometa.

Hizo explosión hace unos días. Foto: Cazadores de cometas/Richard Miles.

¿El cometa "diablo" es un peligro para la Tierra?

Pese a que el cometa 12P/Pons-Brooks se dirige a la Tierra, no alcanzará su punto más cercano al planeta hasta 2024, cuando será visible a simple vista. Posteriormente, el astro será catapultado de regreso al sistema solar y no volverá a verse hasta el año 2095, por lo que no representa una amenaza para los seres humanos. Según información de especialistas, el astro orbita alrededor del Sol cada 71 años, por eso se espera que el próximo año sea visible desde el planeta Tierra.

El cometa criovolcánico más famoso es el 29P/Schwassmann-Wachmann, un cuerpo volcánicamente activo que expulsó aproximadamente un millón de toneladas de criomagma al espacio en diciembre del año pasado, marcando su mayor erupción en 12 años.

SIGUE LEYENDO

Cometa Nishimura: ¿cómo, cuándo y a qué hora ver su paso desde México?

Descubren un cometa verde que pasará cerca de la Tierra la próxima semana: así podrás verlo