Joven explica cómo vivir en España sin pagar renta y se hace viral: "no se ocupa pedir ayuda a la caridad"

En ocasiones resulta sumamente complicado poder encontrar un trabajo que se adecúe a nuestras necesidades y también gustos o vocación, por lo que muchas personas recurren a aventurarse a vivir en otro estado o incluso en otro país donde consideran que las oportunidades pueden ser más amplias.

Es así como recientemente un joven tiktoker llamó la atención de miles de usuarios luego de compartir un video que enseguida logró viralizarse, pues cuenta a través de su experiencia la forma ideal de vivir en España mientras no se paga una renta y además se recibe alimentación.

Se trata del creador de contenido digital identificado en la cuenta de TikTok como @sasha.viaja quien resuelve la duda de cómo se puede vivir en España sin pagar la renta, además de poder encontrar opciones de que en este mismo hospedaje, te puedan dar alimento.

Al respecto, el joven Sasha Crivelli señaló lo siguiente: "no es ninguna mentira, realmente hay una forma de vivir gratis... que en realidad no es gratis, pero no tienes que pagar. Y no es metiéndose de okupa a algún lado ni nada de eso, eso justamente es lo que no hay que hacer”.