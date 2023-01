Viajó a Jamaica para conocer a la familia de su papá y a los dos días fue brutalmente asesinado

Un hombre británico fue asesinado a balazos en una villa en la Parroquia de Saint James en Jamaica. Llegó el 29 de diciembre del 2022 al país, festejó el Año Nuevo junto a la piscina de la casa de huéspedes donde se alojaba y en las celebraciones un sujeto lo persiguió, le disparó varias veces en la cabeza y en la parte superior del pecho. Las heridas de Sean Patterson, de 33 años, fueron tan graves que cuando llegó de emergencia al hospital, los médicos no pudieron salvarlo. Ahora la familia pide justicia, pues aún se desconoce por qué el principal sospechoso obró en su contra. La prensa local informó que se trata de un hombre de 34 años que fue deportado de Reino Unido a Jamaica, No se dieron más detalles al respecto, pero ya está detenido.

La intención de Sean Patterson era conocer a su familia paterna, pero todo se fue de control cuando en las celebraciones de Año Nuevo un sujeto le disparó varias veces. FOTO: Especial

La intención de Sean Patterson era reunirse con su familia paterna. Era la primera vez que él viajaba a la isla caribeña para reencontrarse con su núcleo. De acuerdo con la madre del británico, Lesley Wright, de 63 años, solo se encontraba acompañado de su ahijado y uno de sus mejores amigos. Pero al momento de la confrontación, parece ser que se encontraba solo festejando en la villa de lujo donde se hospedaba. De acuerdo con los oficiales de la policía de Montego Bay, el entrenador estaba parado junto a la piscina y poco antes del mediodía, los testigos solo apuntaron que escucharon "fuertes explosiones".

La señora Wright agregó que “la policía local me dijo que Sean estaba en una gran fiesta durante el Año Nuevo y estaba sentado junto a una piscina hablando con amigos. Alguien tiró de su brazo y él se encogió de hombros, pero se dispararon unos cuatro disparos inmediatamente después y Sean recibió un impacto en la parte superior del cuerpo. No conozco otros detalles, pero él no se peleaba con nadie, simplemente no era del tipo discutidor."