Una mujer inglesa descubrió que su perrito solo entendía español: todo el tiempo pensó que era desobediente

Una joven tiktoker inglesa ganó popularidad en redes sociales luego de asegurar que su perrito solo entiende órdenes cuando se le habla en español, un idioma que ella no domina al 100 por ciento. Para nadie es un secreto que las mascotas tienen un fuerte vínculo con sus dueños, en especial los lomitos, ya que se caracterizan por ser animales muy fieles; por ello es usual que la relación entre una persona y su can sea sólida y llena de afecto. No obstante, Ariana Giampietro reveló que su caso es todo lo contrario y que, debido a una barrera de idiomas, no ha podido entablar una amistad con su perro.

Fue a través de su cuenta de TikTok que Ariana explicó que adoptó a un nuevo perrito de un refugió de animales, sin imaginar que se llevaría una desagradable sorpresa cuando llegaron a su casa. Según su testimonio, el can, raza pitbull, parecía ser muy desobediente, pues no acataba sus instrucciones y destruía sus muebles. Cansada del comportamiento de su mascota, la joven se dio a la tarea de investigar sobre su lomito y volvió al lugar donde lo adoptó, ahí descubrió que su nuevo amigo únicamente entendía el idioma español debido a que su anterior familia era de España.

El perrito acataba las órdenes en español. Foto: captura de pantalla.

Ariana detalló que luego de conocer el contexto de su mascota regresó a su casa y comenzó a practicar algunas palabras en español para poder comunicarse con su perrito. Las primeras palabras que la mujer aprendió fueron "siéntate" y "vamos", mismas que no dudó en decirle a su lomito y se sorprendió al darse cuenta de que sí las comprendía. "Una vez que me enteré de sus antecedentes y me di cuenta de que era porque solo sabía español, me quedé asombrada. Después de que comencé a hablarle en español, fue como si se adaptara de inmediato”, dijo la joven a medios locales.

La mujer compartió algunos clips donde se escucha su voz dandole instrucciones a su pitbull quien parece entender rápidamente las palabras de la tiktoker. Decenas de personas reaccionaron a la publicación e incluso comentaron sus experiencias con animales que fueron educados en otro idioma. "Me pasó algo similar, mi esposo me regaló un perro que venía de México y no entendía cuando le hablaba", "A mi me pasó al revés, mi perro entendía inglés, pero no mi español, ni siquiera entendía su nombre" y "Tendré cuidado con mi próxima adopción", fueron algunos comentarios que recibió el video viral.

