Un cazador resultó gravemente herido tras el feroz ataque de una osa que protegió a sus cachorros

Un cazador estuvo a punto de perder la vida de manera atroz luego de que sorprendiera a una osa grizzly que iba acompañada de sus tres cachorros en pleno bosque de Alaska, pero fue gracias a una herramienta que el individuo portaba la que le permitió ahuyentar al animal.

De acuerdo con el informe del Departamento de Seguridad Pública de Alaska, el sujeto identificado como Nicholas Kuperus de 33 años de edad, se encontraba a 60 millas al norte de Glennallen, cerca del río East Fork Indian cuando se topó con una enorme osa, quien iba junto a sus tres crías.

El hombre, quien iba en compañía de otros dos individuos, caminaban por el área natural para practicar cacería, cuando inesperadamente la presencia del gran animal los hizo entrar en alerta y aunque la osa no fue atacada por el individuo ni por sus acompañantes, esta se alertó.

Cuando las osas son madres sus sentidos están más alerta | Foto: Pixabay

Instantes después, ya se encontraba encima de Kuperus mordiendo de manera feroz su brazo, sin embargo, fue gracias a un spray para osos lo que ayudó a que la criatura lo soltara, momento en el cual aprovechó para huir desesperadamente. Atónitos, sus acompañantes realizaron una llamada de emergencia a través de un dispositivo de comunicación satelital.

Gracias a ello, desde Glennallen un avión estatal localizó al grupo de cazadores y de inmediato trasladaron en una ambulancia a la persona herida al hospital más cercano. Los hechos ocurrieron el pasado 6 de septiembre y hasta el momento no se ha informado ni se han dado más detalles sobre el estado de salud de la víctima.

Mamá osa en alerta

Investigaciones en torno a estos mamíferos, refieren que cuando las osas se convierten en madres, están más pendientes de estímulos externos como los ruidos u olores, su instinto de protección está a su nivel máximo y aunque no atacan al primer contacto se encuentran a la expectativa y en cuanto detectan una mínima señal de alerta, se lanzan sin pensarlo.

Las osas tienen de 1 y 3 crías, quienes evidentemente nacen completamente indefensas, los oseznos son muy pequeños, su peso no supera los 400 gramos, no tienen pelo y no abren los ojos hasta cumplido su primer mes de edad. El tiempo estimado en el que su madre los deja ser un poco más independientes dura alrededor de dos meses y la osa los sigue amantando durante todo el tiempo que pasan con ella, aunque conforme van creciendo van consiguiendo su propio alimento.

