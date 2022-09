Mamá mata a compañero de clase de su hija porque tenía mejores calificaciones

Una mujer en la India no pudo contener su coraje y celos contra un compañero de clases de su hija porque sacaba mejores calificaciones que la niña; ambos asistían en una escuela privada de educación básica, hasta que el menor identificado como Balamanikandan empezó a tener súbitos problemas estomacales.

El trágico desenlace del joven estudiante conmocionó a los casi 100 mil habitantes de la localidad de Karaikkal, Puducherry en la India. El homicidio del niño fue planeado por Victoria Sahayarani cuando Balamanikandan superó en el último examen escolar a su hija, lo que lo llevó a ser el primero en su clase y dejar en segundo lugar a la hija de la futura homicida.

El fin de semana, Victoria acudió por su hija para recogerla del colegio. Al llegar a la escuela vio a Balamanikandan a quien le regaló una bebida fría que éste la tomó sin reparo alguno. Sin embargo, ya estando en casa, el niño comenzó a vomitar y no pudo parar.

La mamá confesó el crimen

Fue entonces cuando los papás de Balamanikandan, Rajendran y Malathi, preguntaron al niño que alimentos había comido en el día, a lo que el chico respondió que había consumido una bebida fría que la mamá de su compañera y rival de calificaciones en la escuela, le llevó a la hora de la salida.

Al ver que la condición de salud de su hijo no mejoraba, los angustiados padres lo llevaron de urgencia a un hospital, pero los galenos no pudieron salvarle la vida. De acuerdo con la autopsia, los resultados arrojaron que la bebida que consumió Balamanikandan tenía veneno, según informaron medios locales como Times of India y Manoraman News.

El homicidio conmocionó al país. Foto: Manoraman News

Con los resultados de la autopsia, la policía arrestó a Victoria Sahayani quien no dudó en confesar que fue ella quien mezcló la bebida con veneno para dársela a tomar al niño, de quien aseguró sentía celos porque siempre quedaba primero en las pruebas y dejaba en segundo lugar a su hija.

“Me daba coraje que siempre quedara primero en las pruebas”, dijo Victoria Sahayarani.

Victoria fue detenida y presentada ante el juzgado de instrucción donde fue puesta a disposición judicial por el asesinato contra un menor de edad.

RMG