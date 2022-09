Furiosa empleada de banco acusa explotación y revela graves secretos a clientes

En Colombia, una empleada de un banco no soportó más la presión por el ambiente de trabajo y explotó frente a sus compañeros y clientes de la sucursal donde fue grabada en video el cual viralizó al ser compartido en las redes sociales.

La furiosa mujer, trabajadora del Banco Falabella, aseguró que el maltrato que hace la institución bancaria hacia sus trabajadores, también la escala a sus propios clientes, ya que dio a conocer una práctica que realizan para cobrar más a los cuentahabientes.

En el clip de casi 3 minutos de duración, la mujer habló primero con sus compañeros de sucursal al hacerles ver que trabajan horas extras sin que les sean remuneradas y sin ningún día de descanso, por lo que pidió pensar en sus hijos para que en el futuro no sigan abusando ahora de ellos.

“Ustedes también tienen hijos, y el día de mañana qué hace este banco, con estas jornadas extenuantes que tenemos de domingo a domingo, trabajando como si estuviéramos remunerando. Nos está sacando enfermos y dónde nos van a aceptar en otros trabajos”, dijo la mujer.

La mujer protestó en hora pico. Foto: Captura de pantalla

Por lo anterior, la enfadada empleada bancaria exhortó a los demás trabajadores financieros que no permitan que la empresa los continúe explotando y maltratando. Algunos de sus compañeros se observan que quedaron absortos solo viendo y escuchando el discurso de la mujer, mientras otros siguen aparentemente haciendo sus actividades cotidianas.

Busca que clientes apoyen su causa

Aprovechó también para hacerles saber a los clientes del lugar, los cuales se encontraban varios al ser la hora con mayor afluencia, que sean cuidadosos en revisar sus estados de cuenta, ya que suelen hacer cargos desconocidos que ni siquiera explican de qué se tratan.

“A ustedes también como clientes le están también vulnerando sus derechos con ciertas cosas. En la tirilla de pago no saben qué es lo que están pagando.

Pidió a los clientes unirse a su causa. Foto: Captura de pantalla

Exija su extracto porque les están metiendo seguros y sus deudas no bajan. Este banco no piensa en el tiempo de ustedes, tienen que estar todo el día para que los atiendan y no contrata trabajadores”, detalló la empleada.

La mujer indicó que hace cuatro años, fue denunciada por ese mismo banco por haber hecho una acción similar de protesta; sin embargo, un juez rectificó el fallo a su favor lo que le permitió realizar nuevas denuncias y protestas en contra de los malos tratos que afirma, hace el banco.

Durante su discurso, la empleada invitó a los clientes a sumarse a la causa contra el abuso del banco, señaló que un grupo de compañeros llegaron desde la ciudad de Cali para mostrar “la lucha que sí vale la pena”, indicó. Para ver el video con la historia completa, da clic en el siguiente enlace.

