Profesor es encarcelado en Irlanda por negarse a usar lenguaje inclusivo con alumnos y alumnas

Enoch Burke, un profesor de la Escuela del Hospital de Wilson, conocido por pertenecer a la Iglesia de Irlanda, fue suspendido por las autoridades locales luego de que se negara a cumplir con una petición de alumnos transgénero y sus padres.

Antes del inicio de las clases, acudieron como familia ante las autoridades, y les pidieron que para el nuevo ciclo escolar, se refirieran al menor como "They" en vez de "He"; o "Ellos" en vez de "He", una forma de lenguaje inclusivo para su idioma. Aunque fue aceptado plenamente, hubo alguien que así ni lo quiso.

Burke aseguró que ser transgénero es contrario a las creencias tanto de su religión cristiana, contrario de las escrituras, la ética de la Iglesia de Irlanda y de la escuela para la que trabaja, de acuerdo con el reporte de Helen Bruce para Daily Mail Irlanda.

El profesor aseguró que la ideología de género va en contra de su religión. Crédito: Facebook / @WilsonsWestmeath

"Mis creencias religiosas no son mala conducta. No son faltas graves. Nunca lo serán. Son queridas para mí. Nunca las negaré ni las traicionaré, y nunca me inclinaré ante una orden que me obligue a hacerlo", dijo el señalado.

Por ello, el juez local Michael Quinn advirtió que no sería tolerado y le impuso una suspensión. Aunque su licencia seguiría completamente activa, él no podía presentarse a clases, estar dentro de algún salón, e incluso dentro de la misma escuela.

Pero al iniciar el ciclo escolar las cosas no cambiaron. El maestro asistió cada día, se sentó en un salón vacío, y aseguró que mientras su matrícula siguiera activa con derecho a paga, él estaría presente para cumplir su objetivo de dar clases de alemán, política y debate.

El profesor no podía regresar a la escuela, pero desacató la orden del juez. Crédito: AP Photo

Por ello, fueron llamadas las autoridades y lo presentaron ante la corte por desacato, y además, dejó en claro que de ser libre, seguiría yendo a escuela, ignorando así los mandaros judiciales, lo que le valió ser enviado a la cárcel y a la espera de que pueda presentar sus argumentos o pruebas.

"Ha empañado mi buen carácter y mi buen nombre, particularmente en la profesión de maestro, donde uno está tan cerca de un gran número de miembros de la comunidad local. Deja una mancha en lo que ha sido, para mí, un registro de enseñanza intachable", aseguró al momento en que fue detenido.

Por lo pronto, el maestro Burke pasará algunas horas en la prisión de Mountjoy, a la espera, junto a su padre y hermano, el momento en que se resuelva su situación legal.

