Masacre en Canadá: principal sospechoso del ataque fue hallado muerto por la policía

Uno de los sospechosos de la muerte de 10 personas por apuñalamiento en la provincia canadiense de Saskatchewan ha sido encontrado muerto, y presenta heridas que no son autoinfligidas, informó el lunes la policía, que continúa buscando a un segundo sospechoso.

El jefe de la policía de la ciudad de Regina, Evan Bray, dijo que Damien Sanderson, de 31 años, fue hallado muerto cerca de los sitios de los apuñalamientos, y creen que su hermano, Myles Sanderson, de 30 años, está herido, sigue prófugo y probablemente está en Regina, la capital de Saskatchewan. Es la primera vez que la policía dice que ambos son hermanos.

“Su cuerpo fue localizado al aire libre en una zona con mucho césped en las proximidades de una casa que estaba siendo examinada. Podemos confirmar que tiene heridas visibles. Hasta el momento se cree que estas lesiones no son autoinfligidas”, dijo Rhonda Blackmore, comisaria adjunta de la Real Policía Montada de Canadá.C

Continúan en búsqueda del segundo sospechoso, quien podría seguir dentro de la Ciudad. Crédito: Michael Bell/The Canadian Press vía AP

El hallazgo del cadáver ocurrió en el segundo día de una intensa búsqueda del par, sospechosos de haber perpetrado una serie de apuñalamientos en una comunidad indígena y un pueblo cercano, que también dejaron 18 heridos. Fue uno de los ataques más mortíferos en la historia del país.

Las autoridades han dicho que aparentemente los agresores iban tras algunas de las víctimas y otras parecían haber sido elegidas al azar en la Nación Cree James Smith y en el pueblo de Weldon, en Saskatchewan. No han brindado ningún móvil para los crímenes, pero un alto dirigente indígena dejó entrever que de algún modo había drogas implicadas.

Aunque creen que Myles está en Regina, a unos 335 kilómetros (210 millas) al sur de donde se produjeron los apuñalamientos, las autoridades han emitido alertas para tres provincias: Saskatchewan, Manitoba y Alberta, y se han puesto en contacto con las autoridades fronterizas de Estados Unidos.

Fue a través de Evan Bray, jefe de la policía local, quien aseguró el domingo por la noche que los sospechosos podrían seguir dentro de la ciudad. Fue muy cerca de la zona de los hechos donde habrían hallado el vehículo donde supuestamente viajaban los sospechosos.

Las autoridades informaron por primera vez que los presuntos culpables son hermanos. Crédito: Michael Bell/The Canadian Press vía AP

Desde entonces, iniciaron las alertas para la población. A través de la policía montada, se lanzaron diversas precauciones, entre las que resaltó permanecer en casa o el lugar en el que en ese momento se estuviera, con el fin de evitar que los sospechosos siguieran cobrando víctimas.

“Si usted está en el área de Regina, tome precauciones y sopese no salir del lugar en que se encuentra. No salga de un lugar seguro. No se acerque a personas sospechosas. No dé aventones. Reporte a personas sospechosas, emergencias o información al teléfono 911. No dé a conocer dónde se encuentra la policía”, fueron los mensajes oficiales que circularon a través de las redes sociales.

