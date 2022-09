VIDEO | Una familia de osos irrumpió en una casa y devoró toda la comida del refrigerador

Algunos ciudadanos que viven cerca de las montañas en Estados Unidos se están acostumbrando a las visitas inesperada de osos, pues cada vez es más común que estos enormes animales se aparezcan cerca de sus vecindarios o incluso dentro de sus mismas casas, pues así ocurrió en Pensilvania.

Todo marchaba con normalidad cuando inesperadamente el sensor del timbre de una residencia ubicada en el Lago Pokono en Pensilvania, mostró movimiento, al percatarse de ello, el residente de la casa miró la grabación de la cámara de seguridad para observar quién estaba afuera de su vivienda, pero lo que vio no era precisamente lo que esperaba.



Al visualizar la cámara de la puerta principal se percató que había cuatro osos rondando su casa, al pareces era la madre y sus tres pequeños oseznos. El hombre quedó atónito al observar lo ocurrido pues vio precisamente el momento en el que la líder de la manada trata de abrir la puerta principal de la casa con sus patas, pero cuando eso no funcionó, encontraron otra manera.

Los grandes osos subieron por la ventana, empujaron la pantalla y pudieron entrar a su casa, se dirigieron a la cocina, encontraron mi refrigerador y se comieron toda la comida. Afortunadamente en ese momento no se encontraba nadie dentro de la casa pues el dueño observó todo mientras estaba en su trabajo en la ciudad de Nueva York.

Fue pero gracias a la cámara vinculada con su teléfono celular lo que permitió que diera alerta a la policía, quienes arribaron al lugar y ahuyentaron a los bandidos.

Al siguiente día, los osos regresaron, fueron directamente a la ventana, pero esta vez el dueño de la residencia la había cerrado para prevenir de nueva cuenta una de estas visitas. Posteriormente el guardabosque logró atrapar a la mamá oso y sus tres cachorros y fueron reubicados en un santuario de osos.

Un oso entró a “robar” chocolates a un 7-Eleven y se vuelve viral en redes

Un un hecho similar, el empleado de una tienda de conveniencia se vio obligado a luchar contra un oso, luego de que el animal entró al establecimiento a "robar" alimentos. Los hechos ocurrieron en Olympic Valley, California, en Estados Unidos.

De acuerdo con una grabación, compartida por el cajero del establecimiento, el intruso entró a la tienda cerca de la 1:00 am; aparentemente, el oso estaba buscando comida y chocolates.

El trabajador de la tienda reveló que el animal era de gran tamaño. "Al principio, me sorprendió. Veo la puerta abierta, y no veo un torso, es un oso", dijo el cajero, identificado como Christopher Kinson, de 54 años de adad. “Los videos realmente no le hacen justicia. Era entre un 20% y un 30% más grande en la vida real".

En las grabaciones, difundidas por el empleado, se observa que un oso ingresa al establecimiento y de inmediato se dirige al estante de golosinas, mientras Kinson lo amenaza: "te patearé el trasero, o me matarás", se escucha decir al hombre.

