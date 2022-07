Oso persigue a excursionista por más de tres minutos | VIDEO

Un hombre que recorría el Monte Rainier, en Washington, vivió una experiencia de terror cuando un oso negro lo persiguió por un sendero por más de tres minutos.

El excursionista consiguió registrar su experiencia en un video que publicó, en redes sociales, el pasado 16 de julio."Así que me encontré con este oso en el camino, solo estoy caminando lentamente hacia atrás", dijo el hombre, identificado como Trebushnoy, al comienzo de su grabación.

Durante el clip, el sujeto compartió algunos consejos sobre qué hacer durante un encuentro con un oso negro. Trebushnoy aseguró que lo más importante es no asustarse. También, mencionó que ya se ha encontrado con estos animales en otras ocasiones, por lo que "no sintió la necesidad" de atacar al mamífero con un gas de disuasión no letal que algunos excursionistas usan como precaución.

El hombre comentó que debido a sus encuentros previos con osos, va preparado con un aerosol -que utiliza materiales similares al gas pimienta- el cual interfiere con la capacidad para ver, respirar y oír, lo que le da al turista un tiempo para abandonar el área y ponerse a salvo.

Contrario a usar el aerosol, Trebusnoy empleó técnicas experimentadas para reducir el riesgo: no ponerse nervioso y no correr, incluso cuando el animal se acercó a pocos metros de distancia. "Él está tranquilo, yo estoy tranquilo, en su mayor parte", dijo el excursionista.

Agregó que el animal no se portó agresivo en ningún momento. Según su experiencia, el animal solo estaba buscando "un lugar lo suficientemente ancho para cruzar cómodamente, sin coincidir".

Después de revisar algunos lugares diferentes, el oso caminó lentamente por otra ruta y se adentró en el bosque, alejándose del excursionista, quien alertó sobre la presencia del animal a otros visitantes y al guardabosques.

Finalmente, en su grabación Trebusnoy aseveró que el oso no tenía intención de atacarlo. "No quiere estar cerca de mí, al igual que yo no quiero estar cerca de él", dijo.

