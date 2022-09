Tragedia: un bebé de dos años escapó de su casa y fue arrollado por el tren

Un bebé, de tan solo dos años de edad, murió al ser arrollado por un tren en la ciudad de Florencio Varela, Argentina. De acuerdo con primeros reportes, el menor escapó de su casa, mientras su hermana estaba distraída.

Los lamentables hechos ocurrieron el pasado lunes 26 de septiembre. Según información de las autoridades, el menor se encontraba en su vivienda, en un sector por donde pasa el tren. El pequeño de dos años se quedó al cuidado de su hermana, pero en un descuido consiguió salir y se dirigió al cruce de las vías.

Al llegar a las vías, el pequeño fue arrollado por un tren que circulaba entre las estaciones Claypole e Ingeniero Dante Ardigó. El personal de Defensa Civil de Florencio Varela llegó al lugar y llevó al menor al hospital Mi Pueblo, donde fue atendido por especialistas.

El infante logró llegar a las vías solo. Foto: Pixabay.

Debido a la gravedad de sus lesiones, el menor tuvo que ser trasladado a un segundo hospital, donde le realizaron una cirugía de emergencia; pese a los esfuerzos médicos, el infante perdió la vida en consecuencia de sus heridas.

Vecinos y testigos de los hechos contaron, a medios locales, que algunas personas se acercaron al sitio del accidente y agredieron, a golpes, al maquinista que atropello al infante.

Cabe señalar que el lugar donde ocurrió el accidente es una zona de casas de bajos recursos, algunas son construcciones de chapa y madera, ubicadas a menos de 10 metros de las vías. Además, en el sitio no hay alambrados ni paredes que separen a el paso del tren de las viviendas. En otros sectores, se improvisan peligrosos pasos peatonales.

Otro menor también murió por un accidente relacionado con un tren. Foto: Pixabay



El peligro de vivir cerca de las vías del tren

Otro hecho similar ocurrió en la misma zona el pasado mes de agosto. En esa ocasión, un pequeño de cuatro años murió debido a que se acerco a un paso clandestino en las vías. Desafortunadamente el conductor del vagón no tuvo tiempo de reaccionar y arrolló al infante.

"No estaba jugando arriba de la vía una zona que no está permitida, que es peligroso. Salió de repente y el conductor no tuvo margen de reacción", expresaron fuentes oficiales.

