"No a la ideología de género": ella es Giorgia Meloni, la ultraderechista que será primera ministra de Italia

Las elecciones italianas de este domingo marcaron un antes y un después en su historia, ya que por primera vez una mujer ocupará el cargo de primera ministra, luego que Giorgia Meloni fue elegida por el pueblo; sin embargo y a diferencia de otras mandatarias del mundo, su nombre ha llamado la atención por una serie de factores en los que destaca ser miembro de un partido ultraderechista. Por supuesto, lo anterior sólo es la punta del iceberg, pues también ha causado revuelo por una ideología que va en contra de la ideología de género, por su postura en contra del aborto y de la migración, por señalar algunos ejemplos.

En ese contexto, los discursos que Giorgia Meloni, de 45 años, ha dado durante su candidatura e incluso en años anteriores han causado revuelo tanto en un sector de la población italiana como en el resto del mundo y la preocupación por temas de interés, principalmente relacionados a los derechos no se han hecho esperar, despertando todo tipo de dudas e incertidumbres. Por si fuera poco, hay que recordar que la también periodista tomará el cargo de primera ministra en un contexto mundial que abarca todo tipo de problemas, incluyendo la guerra entre Rusia y Ucrania.

La política es la actual presidenta del partido Hermanos de Italia, pero su trayectoria abarca una larga lista de cargos como que desde el 2006 es miembro de la Cámara de Diputados de Italia; algo que causó sorpresa en aquel entonces es que fue la vicepresidenta más joven del órgano. Claro que sus trabajos no sólo incluyen el factor político, pues algo que no deja de comentarse es que también destaca como periodista.

En lo que respecta a su actual relevancia en el mundo político europeo, destaca que es la líder de coalición de partidos de derecha “Hermanos de Italia”, “La Liga” y “Forza Italia” y por los próximos cinco años serán los que dirijan el rumbo del país con una ideología que ha despertado las alarmas entre varios sectores porque Meloni es la actual defensora de la vida y la familia, así como de los valores católicos, esto último también muy marcado en su partido "Hermanos de Italia".

Además de ser considerada como ultraderechista, también se le ha definido como posfascista y sus lemas son un recuento de ello, uno de los más importantes es el relacionado a ver el contexto desde "Dios, patria y familia" con el que no sólo llegó al poder, sino que también recupera discursos conservadores, religiosos y nacionalistas que han despertado la preocupación en Europa.

Sin embargo, la política ha negado sentir admiración por Benito Mussolini, aunque sus posturas y aliados políticos ya son considerados como el gobierno de extrema derecho más extremo desde el régimen del dictador italiano. Asimismo, no ha pasado por alto que durante su juventud, también formó parte del partido fascista Movimiento Social Italiano, fundado tras la II Guerra Mundial.

Pero esas tres palabras esconden más de lo que se ve a simple vista, pues son el pilar que sostienen ideas conservadoras como mantener las fronteras cerradas para luchar contra la migración islamita, olvidarse de la ideología de género, no apoyar a los "grupos de presión gay" y con ello defender a la familia tradicional. Además, siguiendo la idea del catolicismo, se ha definido como una mujer provida, en un contexto en el que la marea verde está llegando a cada rincón del planeta.

Algo que ha mantenido tranquilos a todos a pesar de su postura a favor de la vida, es que la representante de la coalición de partidos de derecha ha expresado públicamente que entre sus planes no está derogar la ley que cataloga el aborto como derecho desde 1978.

A pesar del impacto que tuvieron en las pasadas elecciones los discursos de Meloni, esta no fue la primera ocasión en la que hace referencia a palabras y frases que definen su ideología política, pues los analistas destacan que por años ha recurrido al mismo criterio apostando por hacer referencia al honor, nación, patria, familia e incluso a las fronteras. Basta con voltear a ver un video que se hizo viral unas horas después de haber sido elegida como primera ministra.

"Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT; sí a la identidad sexual, no a la ideología de género; sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte; sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva", se escucha decir ante una multitud que la recibe con aplausos.