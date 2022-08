Un hombre fue a una fiesta y despertó en un ataúd bajo tierra; acusa que lo usaron como “ofrenda”

Un hombre ha ganado popularidad en redes sociales luego de narrar que fue a una fiesta de Pachamama, en Bolivia, y despertó enterrado dentro de un ataúd.

Según su historia, publicada en medios locales, tras pasar el tiempo bebiendo alcohol con un amigo hasta quedar inconsciente, Víctor Hugo Mica Álvarez despertó dentro de un ataúd, enterrado en un lote baldío en la localidad de Achacachi.

"Anoche hemos ido a bailar, yo soy guía, y ya no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama y me he levantado para ir a orinar, y ya no he podido moverme más. Y cuando he empujado el ataúd apenas he roto el vidrio y, por el vidrio, ha empezado a entrar tierra y así he logrado salir. Me han enterrado", detalló Víctor Hugo.

De acuerdo con su versión, el hombre es bailarín de una fraternidad de tobas y relató que se encontró con un amigo, quien le invitó unas cervezas. Después de eso perdió el conocimiento y despertó cuando ya había sido enterrado vivo.

Luego de que consiguió escapar del ataúd, Víctor Hugo pidió ayuda a un joven, quien lo llevó a una estación policial. Sin embargo, no recibió la atención esperada y ahora exige que su caso sea esclarecido por las autoridades, ya que podría haber sido sepultado como parte de una ofrenda.

Pide que su caso sea esclarecido. Foto: captura de pantalla

Era parte de una ofrenda

El hombre que fue enterrado vivo, aseguró que se trató de una ofrenda a una deidad boliviana. "Me han querido meter de sullu (ofrenda)", dijo.

"Sullu" se refiere a un artículo que se ofrenda durante la celebración de la Pachamama (Madre Tierra). Durante esta festividad, los habitantes de diversas ciudades se reúnen en hogueras y hacen diferentes ofrendas para agradecer a la deidad y pedirle favores como prosperidad y buena salud.

Sigue leyendo

El momento en que un embajador de Arabia Saudita da un discurso, se desploma y muere