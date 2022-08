Izquierda española le reclama a Felipe VI y estalla polémica

MADRID. En España se desató una tormenta política a raíz de las acusaciones de la coalición de izquierda Unidas Podemos, que criticó al rey Felipe VI por no levantarse de su asiento al paso de la espada de Simón Bolívar, durante la ceremonia de investidura del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Representantes de Unidas Podemos y de los principales partidos independentistas catalanes, calificaron al Rey de "irrespetuoso" y lo conminaron a ofrecer disculpas.

Lo increíble es que ni Petro ha recriminado al monarca español ese momento que recogen las redes sociales. El ministro de la Presidencia de España, Félix Bolaños, dio por zanjado lo que consideró "un detalle sin trascendencia".

Felipe VI no se levantó porque la espada de Bolívar no es un símbolo de Estado y que se exhibiera espontáneamente no formaba parte del protocolo.

Sabe perfectamente cómo comportarse y sigue con absoluto rigor las ceremonias. La espada de Simón Bolívar no cuenta con una base legal para ser considerada un objeto de trato especial. El gobierno Español, ni la Casa del Rey, darán disculpas.

PATRICIA ALVARADO MENDOZA /CORRESPONSAL

MAAZ