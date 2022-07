Sube a 7 el número de muertos por tiroteo en el Día de Independencia en Chicago

Una persona que resultó herida durante el tiroteo registrado en un desfile en Highland Park, Chicago, falleció un día después de la tragedia, según reveló la Policía. Actualmente, suman siete decesos por el ataque.

De acuerdo con las autoridades, la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, no resistió debido a las lesiones que presentaba por los disparos que Robert Crimo III hizo contra la multitud desde la azotea de un local. Según la información brindada, la persona murió en algún momento del martes, pero no hubo más detalles, comentó el subjefe Christopher Covelli de la oficina del alguacil del condado de Lake.

La información se dio a conocer horas después de una conferencia en la que se detalló que el agresor, quien fue detenido tras ser catalogado como “persona de interés”, disparó hasta 70 veces y después huyó vestido de mujer, para pasar desapercibido entre la multitud.

El tirador disparo en 70 ocasiones. Foto:AP

El tiroteo se registró el lunes por la mañana, cuando un hombre armado disfrazado con ropa de mujer subió a un techo de un local, mientras se realizaba un desfile alusivo al 4 de julio. El agresor abrió fuego con un rifle de “alta potencia”. Además de las muertes, más de 40 personas resultaron heridas.

Posteriormente, el agresor, identificado como Robert Crimo III, fue capturado por las autoridades el lunes en la noche. El atacante tiene 21 años y aún no ha sido acusado por ningún cargo.

Hay un mexicano entre las víctimas mortales

Hasta el momento, se ha confirmado que hay un mexicano entre las víctimas mortales del tiroteo. El hombre fue identificado como Nicolás Toledo, quien era padre de familia y abuelo.

Además, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también detalló que dos connacionales más fueron heridos durante el ataque, sin embargo, no reveló los nombres de las víctimas.

